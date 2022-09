En horas de la tarde del martes 6 de septiembre del presente año se llevó a cabo la audiencia contra Aida Victoria Merlano tras comprobarse que tenía conocimiento del plan de escape de su madre, la excongresista Aida Merlano, en un consultorio odontológico el 1 de octubre de 2019.

Fue ese día, hace ya tres años, el que marcó su vida y la convirtió en una de las personas más reconocidas en el país.

Tras este escándalo, la joven decidió cerrar sus redes sociales, pero en menos de un mes toda la prensa comenzó a hablar de ella, por lo que decidió aprovechar la oportunidad y hacerse influencer. Le funcionó, hoy en día cuenta con más de 3,6 millones de seguidores en plataformas como Instagram.

Lo cierto es que Aida Victoria no siempre fue la despampanante y hermosa mujer que se hizo famosa tras la fuga de la excongresista, en varias oportunidades ha hablado de las cirugías que se ha hecho.

Por medio de sus historias contó cuáles y cuántas son sus cirugías: “O sea, yo una tarde me metí donde Anita Vergara y me puso ácido hialurónico aquí, me puso botox en la frente”.



A su comentario añadió que tiene rellenó las cejas y labios, cirugía de senos e hilos en la cola: “Esto se llama inversión. Tu trabajas, ahorras y te lo inviertes. Dejen de estar frustradas con su físico”.

En 2019 fue su primera aparición en medios, Aida Victoria fue capturada por favorecimiento de fuga de presos con uso de menor de edad. En este caso, el menor de edad sería su hermano de 17 años.



Y tras quedar en libertad aseguró lo siguiente: “Me apuntaron, y la verdad que yo no sabía en el momento que me capturaron que se trataba de una orden de captura en mi contra. Honestamente lo que pensé era que me habían mandado a matar".

En ese entonces tenía 20 años y en los medios quedó registrado que su rostro y su cuerpo no estaban tan modificados como se ve en su perfil de Instagram.

Ahora, tras ser condenada a siete años y seis meses de prisión, con beneficio de casa por cárcel, ha declarado en varias ocasiones que está lista para luchar por su libertad. Sus abogados ya apelaron la decisión y ella tiene la esperanza de quedar libre de toda culpa.

