Aida Victoria Merlano dijo que le gustaría entrar a la industria porno

Aida Victoria Merlano, la hija de la excongresista Aida Merlano, quien fue detenida y sentenciada por un escándalo de compra de votos, escapó, huyó y luego fue encontrada en Venezuela, se ha convertido en una auténtica influenciadora en las redes sociales.



Su cuenta de Instagram, por ejemplo, ya tiene más de 1,3 millones de seguidores. Allí comparte detalles de su vida cotidiana, habla de diversos temas e incluso ha hecho apariciones con otras figuras de internet.

Una de sus temáticas preferidas es la sexualidad. En sus historias, sus videos de Igtv y sus transmisiones en vivo da consejos sobre orgasmos femeninos, prácticas y juguetes sexuales.



Incluso, hizo un video en el que fue con su abuela a una 'sex shop' y le mostró algunos productos que allí se vendían.

Recientemente, tuvo una entrevista con la emisora 'W Radio', en la que contó detalles de su vida personal, su trabajo en redes sociales y la idea de participar en la industria porno.



Para empezar, dijo que sí le han hecho propuestas para empezar una carrera haciendo videos para adultos.



"Al principio sí me lo ofrecieron, pero ya no", advirtió.



De acuerdo con sus palabras, en el momento se encuentra bien económicamente y no está tan interesada en incursionar en ese mundo. Sin embargo, dijo que es una posibilidad que no descarta del todo.



"Si de repente, ya en un futuro, se me da la oportunidad con mi pareja, estaría espectacular. Y si a él no le da pena, si él se destapa y dice 'bueno, hagámosle', me parecería chévere", explicó.



Añadió que si ese fuera el caso, lo haría simplemente "por gusto".



También se le preguntó por la preparación que tiene y las fuentes de información de las que toma el contenido que publica en redes sociales sobre juguetes sexuales. Respondió que se 'datea' de lo que encuentra en internet y que recibe la asesoría de "amigas que son psicólogas y que están estudiando el tema de la sexualidad".



Y señaló que su juguete preferido es el 'satisfyer', un succionador de clítoris.



Contó que una vez se lo envió a su madre, porque le pareció "gracioso". Pero su respuesta no fue la esperada. "Me reprendió 85.000 veces, me dijo que no me habían educado de esa manera. Se formó un problema", relató.



Al margen de su popularidad en redes, Aida Victoria Merlano también ha tenido sobre ella la atención de la opinión pública debido al caso de su madre.



Ha sido investigada por la Fiscalía después de la fuga de la excongresista, en un proceso judicial que aún no ha terminado. El ente acusador le imputó los delitos de fuga de presos y uso de menores para la comisión de delitos, según lo estableció este diario en marzo del año pasado.

Tendencias EL TIEMPO