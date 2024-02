Aida Victoria Merlano arremetió en contra de Yeferson Cossio: ‘Debería darme vergüenza’

Reciénteme, en las redes sociales no se deja de hablar de la corta relación que tuvieron Yeferson Cossio y Aida Victoria Merlano. Pese a que su noviazgo terminó hace unos años y ahora cada uno tiene una pareja distinta, en las últimas horas, el influencer paisa habló de este tema en una entrevista y reveló que ellos ya no mantienen ningún tipo de contacto.



En una conversación con 'Los 40 Colombia', Cossio se burló de su pasado con Aida Merlano y afirmó que con ella nunca sucedió una relación seria. Incluso, cuando los periodistas quisieron preguntarle más sobre el tema, prefirió decir que “no quería hablar de ella”, pues ni siquiera se llevaban bien.



Este clip fue bastante viral en las redes sociales y, en las últimas horas, Aida Victoria decidió responder a las declaraciones del paisa y reveló que las cosas no fueron que él dice.



Primero, la creadora de contenido mostró un audio en el que se escuchaba decir a Yeferson que la ama y que estaba muy enamorado de ella.

Luego la barranquillera comentó: “Estoy segura de que quedaste seco y no precisamente de la risa. A mí no me conviene hablar de ti. De hecho, debería darme vergüenza de que me relacionen con un tipo cínico como tú. Tienes la oportunidad en alguna entrevista y te refieres a mí de la peor manera posible, cosa que yo no hago porque yo soy leal y coherente con lo que tú y yo vivimos y sobre todo sincera conmigo misma. Yo no puedo pedirte que seas fiel a tus principios, sabiendo que ni principios tienes”.



Luego, Merlano dio a entender que las cosas entre ellos se acabaron por qué ella lo decidió, pues no le perdonó algo que él hizo.



"Yo soy la única mujer en tu vida que no te ha perdonado ni media porque la primera que me hiciste fue la única. Suéltame que eso es lo que te arde, yo siempre he dejado que la gente piense lo que se le dé la gana, pero creo que es evidente que primero cae un mentiroso, que un cojo”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

