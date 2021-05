Aida Victoria Merlano habló sobre su relación con Andrea Valdiri

Las polémicas entre influenciadores son cada vez más frecuentes en redes sociales. En esta ocasión los seguidores de Aida Victoria Merlano, la hija de la polémica excongresista que al parecer aún está en territorio venezolano, le preguntaron si tenía algo en contra de la bailarina Andrea Valdiri.



Mucho se especulaba en los entornos digitales sobre un supuesto disgusto entre las dos ‘instagramers’. Sin embargo, Merlano salió a aclarar, a través de sus historias de Instagram, que no tiene nada en contra de Andrea.



Esto luego de que, en repetidas ocasiones, sus seguidores le preguntaran si existía alguna disputa por medio de mensajes directos y a través de las dinámicas de interacción que ha realizado desde sus cuentas oficiales.



Muchos esperaban que Merlano tomara partido, esto teniendo en cuenta que es amiga del cantante barranquillero Lowe León, padre de la bebé que espera Valdiri. Recordemos que la relación entre el artista y la bailarina terminó en muy malos términos.



“No tengo nada en contra de Andrea Valdiri, si tuviera algo en su contra ni siquiera la seguiría en Instagram, a mí me gusta como baila, me entretiene. La figura de ella en redes a mí me gusta”, afirmó la joven, de 21 años.



También habló puntualmente de que no le interesan los motivos por los cuales surgió la ruptura amorosa entre Lowe y Andrea. Del mismo modo comentó que le tiene mucho cariño a su amigo. “Su amistad ha sido espectacular conmigo, es un gran tipo, lo quiero y a su pareja la quiero, es una pelada bacanísima”, manifestó.

Recordemos que en redes sociales se rumora sobre una supuesta infidelidad causada por León y la cual, presuntamente, sería el motivo de su separación. Sin embargo, estos son rumores de pasillo, ya que ninguno de los dos ha salido a corroborar o desmentir estos comentarios.



“A la gente le encanta la figura del bueno y el malo en la historia, pero a veces el bueno y el malo no existe, existen personas”, finalizó diciendo Aida.



