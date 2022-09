El escape de la excongresista Aida Merlano tiene a su hija, Aida Victoria, en medio de una batalla judicial. Tras conocerse el sentido de fallo condenatorio, para el juez, la ‘influencer’ cometió dos delitos: favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos.

La Fiscalía no pudo probar que los elementos utilizados por su madre hayan sido entregados por ella FACEBOOK

TWITTER

Se le señala de conocer el plan de su mamá para huir mientras asistía a una cita odontológica en Bogotá el pasado 1°. de octubre de 2019. Ese día, la joven la visitó en el consultorio junto con su hermano menor.La decisión en primera instancia fue rechazada por Aida Victoria y por su abogado, Miguel Ángel del Río, quien explicó el por qué la considera injusta.

“Después de un evento mediático de capturas y al interior del juicio, la Fiscalía no pudo probar que los elementos utilizados por su madre hayan sido entregados por ella ni que ella haya desplegado acciones con ocasión a la consumación del delito”, expresó el apoderado de la barranquillera por medio de un video.



Según él, el ente acusador no ha probado tampoco que se haya usado al hermano de Aida Victoria en la fuga. Más que hacer presencia en el consultorio, Del Río invitó a la Fiscalía y al juez a “ir más allá” para analizar las pruebas en contra de la mujer.“Apelaremos la decisión con toda la determinación para establecer precisamente la ausencia de responsabilidad penal”, añadió.

Así, el caso llegará al Tribunal Superior de Bogotá, el cual decidirá si ratifica o desconoce el fallo del juez. “Probaremos la inocencia de Aida Victoria Merlano”, insistió el abogado.

(Le recomendamos: Aida Victoria Merlano: ¿Cuántos años de condena le esperarían? ¿Serán 17 años?).

‘En el fondo de mi corazón, creo en la justicia’

La también empresaria apareció de manera muy breve en sus redes sociales llorando y visiblemente afectada por el fallo del juez. Aunque todavía no se ha conocido el monto de la pena o años de cárcel que le interpondrán, ella manifestó que la Fiscalía pide 17 años tras las rejas sin posibilidad de casa por cárcel.



“Estamos esperando que el juez decida qué va a pasar de aquí en adelante. Me encantaría ir a limpiarme las lágrimas, venir y hacer esto tal vez más controlada, pero realmente no lo puedo estar”, aseguró con lágrimas en su cara.

(Siga leyendo: Las últimas publicaciones de Aida Victoria Merlano antes de ser condenada).

Agradeció los mensajes de apoyo que han llegado a sus redes, pues dijo son bastantes a diferencia de las personas que la han criticado: “Si soy sincera, puedo contar con los dedos de una mano la gente que me ha echado mier…”.

“Sé que tendremos justicia”, finalizó.Se deberá esperar al 13 de septiembre para saber el monto de la condena y si se imparte orden de captura.

Hace unos instantes Aida Victoria Merlano en su cuenta de Instagram. Dice que confía en la justicia y su abogado, Miguel Ángel del Río. pic.twitter.com/G3FUrCCOfM — Christian Martínez (@achristiandavid) September 6, 2022

Por el caso ya fue condenado a 15 años David Alexánder Álvarez Cárdenas, quien era capitán del Inpec, y estaba al tanto de la custodia de la excongresista. Ese fallo está en revisión del Tribunal Superior de Bogotá.



En cambio, Javier Guillermo Cely, el odontólogo que atendió a la política fue declarado absuelto al no hallar pruebas suficientes de su participación en el escape.

También puede leer:

- Novio de Aida Victoria Merlano sale en su defensa: ‘Niña trabajadora, honrada’.

- Entre lágrimas, Aida Victoria Merlano habla de su condena: 'Creo en la justicia'.

- Aida Victoria Merlano: estos son los delitos de la condena por fuga de su mamá.