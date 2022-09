La influenciadora Aida Victoria Merlano fue sentenciada este martes a siete años y medio de prisión por haber participado en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, en octubre de 2019.



Los delitos por los que fue imputada Merlano son favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delito, pues su hermano, menor de edad, estuvo involucrado en el consultorio odontológico en Bogotá de donde se fugó la excongresista.



Aunque Merlano podrá pagar los 90 meses en detención domiciliaria, su abogado Migue Ángel Del Río, apeló y acordó hacer el respectivo trámite en los cinco días siguientes. Esta decisión la explicó en las últimas horas a través de su Instagram.

"Con ocasión a la decisión por parte del Juzgado 20 penal del circuito de conocimiento que condena a Aida Victoria Merlano a la pena principal de 90 meses de prisión, vale la pena advertir que si bien es cierto que la Fiscalía General de la Nación estaba haciendo una solicitud de entre 15 y 17 años de prisión, el juzgado nos ha otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria, pero no nos encontramos satisfechos con eso", explicó el abogado.



Seguido a esto, Del Río señaló al Juzgado y a la Fiscalía de no haber probado hasta el momento varios elementos claves para su condena. "Consideramos que la decisión tiene elementos susceptibles de ataque por vía de la apelación. El Juzgado, y previamente la Fiscalía, no ha hecho una construcción indiciaria absolutamente genuina y legítima, no ha probado la instrumentalización por parte de Aida Victoria de su hermano", añadió.



Por último, Del Río añadió entre sus razones que "no se ha probado el nexo casual del aporte concreto de Aida Victoria y el éxito de la fuga de Aida Merlano en la entrega de unos elementos, de tal manera que interpondremos el recurso de apelación para que el Tribunal Superior de Bogotá pueda revocar la decisión y Aida Victoria quede en libertad".

