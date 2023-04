El pasado 25 de abril, el cantante de música urbana, Andy Rivera, subió un video a sus historias donde se le veía muy cercano a la influencer Aida Victoria Merlano. En el clip que duraba a penas unos segundos cantaban: "Tú llegaste con todo lo que necesito, si escucho una canción romántica la repito, como 'Ojitos lindos' de Benito".



Frente a esta polémica, la influencer Karen Sevillano manifestó su descontento: "Aída Merlano estuvo en un bochinche, que se comió con Yeferson Cossio teniendo su novia, que se comió con WestCol, que se comió con Naldy, que se comió con Andy Rivera, dicen ahora... mejor dicho, los chismes son de que se comió", dijo.



Luego de este comentario sobre las parejas que había tenido la influencer, añadió: "Por la plata el mono y aquí ella es King Kong. Pienso que está mal que vos te hablés con una persona, la persona te cuente las cosas, y después por trabajo tengan este tipo de cercanías".

​

Tras hacerse viral el video, Aida Victoria decidió responder, mencionando que su fama había venido de su madre y no de los hombres con los que había salido.“Yo me hice famosa porque mi mamá se voló de una cárcel, casi me meten, tengo un montón de escándalos judiciales presa pero tú decidiste que la mayoría de mis escándalos son amorosos… y entonces empiezas tu video atacándome por mi moral sexual”.



“En tu vida personal hay cosas turbias y la gente sabe de qué hablo. La diferencia es que mi vida te parece importante y a mí la tuya me parece tan intrascendente”, dijo Aída.

