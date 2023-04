Aida Victoria Merlano vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez porque un ‘Youtuber’ español, conocido como Dalas Review, la llamó “ridícula y payasa” por defender a su exnovio, Westcol.

Hace un mes, el ‘streamer’ paisa fue tachado de homofóbico por los comentarios violentos que hizo hacia las personas homosexuales. Ante esta situación, Dalas Review hizo un video en el que se refería a él, incluso, logró que le suspendieran su canal de Twitch por temas de derechos de autor.



¿Por qué se vio salpicada Aida?

Lo que sucede es que hace un tiempo, Aida había realizado uno en vivo a través de Instagram y en él le respondió a una seguidora que afirmaba que su momento más humilde fue cuando salió con West. Ante esto, ella respondió que le guardaba mucho cariño y que era una de las mejores parejas que había tenido.



Al parecer, el ‘influencer’ español pensó que este clip era reciente y no dudo en tratar mal a la barranquillera. “Otra payasa, por ejemplo, esta ridícula que la verdad me vine a entrar de su existencia reciénteme y es una payasina que tiene 4 millones de seguidores en Instagram. Sin tener ni idea se metió en medio de la movida (…) y no sé aquí vienes a intentar a lamerle los hue** al Westcol”, comentó. Asimismo, afirmó que Aida era una arrastrada y que solo buscaba fama.

Ante estos comentarios, la famosa colombiana no tuvo ‘pelos en la lengua’ para decirle sus verdades al español.



“Hoy amanecí con las bellas palabras de un creador de contenido que me dijo que yo era una arrastrada, payasa, ridícula, caza partner, busca fama, que vive y come de la fama de un ‘ex’, por un clip de hace un mes que él asumió reciente, que no tiene nada que ver con él, pero que él asume que sí”, empezó diciendo.



La barranquillera le aclaró que el video era de hace un mes y que no tenía nada que ver con él. Además, le dijo que sus argumentos eran poco inteligentes y que carecían de coherencia.



“Dejando a un lado los juicios de valor y siendo objetivos, quien se lucra de la fama de los demás eres tú. A la próxima hay que respirar y no dejarse sofocar. Conmigo te equivocaste, porque es más que claro que tus insultos hacia mí fueron completamente gratuitos y para poner a la gente en su sitio no hace falta acudir a bajezas… Mira contigo, nada más bastaron las mismas estupideces que de tu boca salieron”, concluyó.

