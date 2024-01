Aída Victoria explotó en redes contra quienes critican su relación con 'Westcol'

Aida victoria Merlano es una de las influencers más reconocidas del país. La barranquillera siempre se ha caracterizado por su carácter y su manera honesta para hablar, sobre todo para contestar las críticas.



Así lo confirmó recientemente a través de sus redes sociales, tras responder ante los juicios y las malas opiniones de varios internautas sobre su nueva relación con el también creador de contenido, Westcol.

Luego de los insistentes comentarios, hubo uno en especial que la modelo no dudo en contestar, después de sentirse constantemente atacada por mantener una relación con el paisa y que esto "presuntamente pusiera en duda sus aprendizajes y madurez".



(Le puede interesar: Aida Victoria Merlano reveló que volvió con Westcol porque tiene mucho dinero).



"El discurso de mujer inteligente y empoderada de Aida Merlano no combina con este hombre y es por eso que yo siempre digo que una puede hablar mucho, pero lo que mejor habla de ti es lo qué haces", dijo una de las usuarias de Twitter que ya eliminó el 'post'.



Ante el reproche de la internauta, Merlano aseguró que ella no manejaba su vida como si fuese una alocución constante, si no que era coherente con lo que pensaba y hacía, además de que su fuerza como mujer no dependía de con que hombre ella se encuentre.



"Yo no tengo un discurso de mujer inteligente y empoderada. Yo soy una mujer inteligente y empoderada. Inteligente porque a diferencia de ti no hablo desde el prejuicio como un ser sin raciocinio y empoderada porque elijo siempre desde la libertad de saber que de un hombre no necesito ni plata, porque ya hice suficiente como para no tener que trabajar por el resto de mi vida; ni una cara linda para que personas como tú me validen”, escribió en la primera parte de su respuesta.



(Siga leyendo: Westcol hablo sobre su relación con Aída Merlano: ''Eso es amor real").

Pa no gastarle a esto más de dos tweets. https://t.co/2T6XC6WmQE pic.twitter.com/WsTUlousMb — AIDA VICTORIA (@aidavictoriam) January 13, 2024

No satisfecha con ello y tras recibir mayores críticas luego de su publicación, la hija de la exrepresentante a la Cámara, Aída Merlano, subió un video a su cuenta de Instagram como un apéndice del tema, donde aprovechó para hablar de lo qué piensa de su novio y de las veces que este ha sido blanco de censura, tras hacer comentarios trasgresores sobre la comunidad LGBTI, entre otros.



"Creo que uno, si tiene un humor pesado y muchas veces su humor se ha tergiversado, y dos, si ha hecho aseveraciones machistas y homofóbicas y se ha tenido que disculpar, ha tenido que aprender de sus errores, así como muchas personas evidentemente la embarran en muchísimos momentos de su vida", empezó diciendo en el video.



Así mismo afirmó que su pareja si tiene un humor que a muchos no les causa gracia, pero que ha sabido "tratarla bien, respetarla y amarla". De hecho, confirmó que sus experiencias pasadas le han permitido identificar la posible toxicidad en su relación.



“He vivido toxicidad, he vivido abuso, sé cómo luce un abusador. Todo lo que yo te hablo parte de que la he cag*do o he vivido cosas complejas (…) Que su humor sea ese es muy diferente a que en las conductas dentro de la relación sean nocivas porque quienes hemos tenido parejas narcisistas que nos minimizan sabemos que lo que menos hacen es hacer comentarios públicamente porque lo que más le importa a un narcisista y a un hombre que de verdad es un agresor, es su imagen pública”, finalizó en la publicación.

Polémica por video de Aída Victoria Merlano en el Concejo de El Retiro

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias