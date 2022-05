El pasado mes de febrero, la influencer Aida Victoria Merlano visitó el departamento del Chocó. Durante su viaje, Merlano ayudó a varios habitantes de la ciudad de Quibdó y conoció el caso de un líder social llamado Cristian que estaba amenazado de muerte.

Ante esta situación, la barranquillera decidió llevarlo a la ciudad de Medellín para resguardar su vida. Le abrió las puertas de su casa y le prometió pagar sus estudios en la universidad.



(No deje de leer: A Claudia Bahamón la intentaron robar en Cartagena: 'Camino con miedo').

(¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la publicación aquí).

Sin embargo, el pasado 11 de mayo, Aida Victoria Merlano publicó un video en su cuenta de Instagram en el que comentaba que la convivencia con Cristian no había sido la mejor. Además, dijo que él la había difamado y que había hablado mal de ella.



En el video, ella comentó que después de un tiempo viviendo en Medellín se tuvieron que mudar a la ciudad de Barranquilla. Pero, en esas semanas, la situación de convivencia entre ambos no se había desarrollado de la mejor manera y comenzaron a tener problemas.



(Lea también: Camilo y Evaluna: ¿cómo será el bautizo de Índigo?).



“Fueron problemas tontos como que agarraba cosas mías sin permiso. Entonces, yo le dije que se fuera a Medellín y que igualmente seguirá apoyándolo con lo de la pensión y la universidad”, afirmó en el video.



Según su relato, la intención que ella tenía era pagar todos los gastos universitarios y la manutención del joven. Pero, un conocido le sugirió que en vez de darle todo porque no lo ayudaba a crear un emprendimiento para que el joven tuviera una entrada propia de dinero.

(¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la publicación aquí).

“Alguien me dijo: ‘Aída, tú no puedes regalarle el pescado a la gente, enséñale a pescar’. Le dije que le seguiría pagando su carrera pero que no lo iba a mantener. Le propuse apoyarlo económicamente para que él montara su negocio, pero ahora esta persona se ha puesto a hablar mal de mí”, comentó.



Merlano explicó que el joven estaba diciendo que ella solo le había ayudado para que sus redes tuvieran más rating.



“También dijo que él sabía muchas cosas de mí y que el día que él quisiera hacerse famoso iba a salir a hablar (…). Además, dijo que me comió. Una persona que yo ayudé de manera desinteresada está diciendo que me comió. Está jugando con mi moral”, fueron sus palabras en el clip.



(No deje de leer: Aplazan juicio de Johnny Depp y Amber Heard: estas son las razones).



También añadió que se sentía insegura de contar esta situación a sus seguidores, pero decidió hacerlo público porque no sabía si este problema podía trascender y en un futuro traerle problemas. Asimismo, expresó que se siente muy ofendida y herida. Además, por eso y más razones le iba a retirar el apoyo económico.



“A partir de este momento le voy a quitar mi apoyo económico por difamarme. Pensé mucho en hablar de esto, pero prefiero ser sincera y decir cómo son las vainas”, concluyó.



Finalmente, este fin de semana, Merlano publicó otro video, en donde señaló que continuará financiando los estudios del joven, pero no lo quiere "de regreso en su vida".



"Yo siempre he sido del tipo de personas que dice que la educación no debería ser el privilegio de quien pueda comprarla, sino un derecho de todos y, de cierta manera, castigar a alguien con su educación me parece injusto", señaló la influencer en un video.



(Además: Famosos poliamorosos: las celebridades que mantienen un matrimonio abierto)



En la grabación, Aída Merlano aseguró además que pese a que ha confrontado en diferentes ocasiones al joven por los rumores, él ha negado todo "y estuvo tapando una mentira con otra. Hubo un punto en el que una información suelta no solamente sirve para un chisme, sino para difamaciones que a mí me pudieron hacer mucho daño".

Más noticias

- Sin peluca de colores: el pedido de Yailin que relaciona a Karol G

- Shakira: exempleada de la cantante lanza duras acusaciones en su contra

- Balenciaga presenta colección de tenis rotos: valen más de $ 7 millones

- ¿Quiénes son los hijos de Don Jediondo?

Tendencias EL TIEMPO