Aída Victoria Merlano, la hija de Aída Merlano, ha conseguido cada vez más popularidad en redes sociales y también ha potenciado su carrera como modelo. Ahora, muchas personas la siguen para escuchar sus historias o atender alguno de sus consejos.



Constantemente, el contenido que publica se refiere a temas íntimos, historias de vida, bromas, entre otros temas. Recientemente, comentó una historia que vivió cuando no pudo comprar la camioneta que deseaba por ser hija de Aída Merlano, excongresista investigada por compra de votos en el Caribe.



Sin embargo, actualmente se encuentra radicada en Venezuela a pesar de que el gobierno colombiano ha solicitado su extradición en varias oportunidades.

Aída Victoria contó la historia por medio de su cuenta de Instagram: "Yo llegué a Bogotá solamente a ver esa camioneta, era la camioneta de mi sueños, la vi y me enamoré. Llamé a mi gerente y le dije "ponte en contacto con ese hombre y cierren el negocio".



"Resulta que el tipo le dice a mi gerente que él no puede venderme la camioneta porque su ética como ciudadano ejemplar no le permite venderle la camioneta a una persona que es hija de una persona que está involucrada", agregó.



La influencer dijo que le respondió: "Le voy a ir aclarando dos cositas, número uno, yo soy adoptada y número dos yo con esa señora ni me hablo", en ese momento se rió por su sarcástico comentario, explicando que era una broma.



Sin embargo, ahí no paró de comentar el caso y explicó que le había insistido al vendedor que le diera esta camioneta



Incluso, ella mostró una captura de pantalla donde le preguntaba si había pasado algo con la venta a lo que el vendedor le respondió: "Es mi intención y obligación con mi respeto, elevar cómo simple ciudadano una voz de desacuerdo a esa clase dirigente que necesitamos como comunidad ser transparentes, es solo eso".

