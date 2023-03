Este miércoles 8 de marzo, se conmemoró el día de la mujer. En redes sociales se generó una fuerte polémica, pues varias personas han comentado que no es correcto felicitar a las mujeres, ya que esta fecha recuerda la lucha que han tenido por la igualdad de género.

Una de las famosas que se pronunció sobre este tema fue Aida Victoria Merlano, quien en su cuenta de Twitter le dejó un mensaje a las mujeres que atacan a los hombres que deciden felicitarlas.



“Me dan pecado los hombres que inocentemente dan el “feliz día de la mujer” y se llevan una insultada”, comenzó escribiendo la barranquillera. Asimismo, le pidió el favor a las mujeres que les expliquen con amor a los demás porqué no deben ser felicitadas.



“¡Bájenle mujeres!!! Explíquenles con el mismo amor con el que quisieran ser tratadas ¡Mlp locas!!! Todos somos ignorantes en un montón de vainas”, finalizó.

Me dan pecado los hombres que inocentemente dan el “feliz día de la mujer” y se llevan una insultada ni la Hpta. Bájenle mujeres!!! Explíquenles con el mismo amor con el que quisieran ser tratadas. Mlp locas!!! Todos somos ignorantes en un montón de vainas. — AIDA VICTORIA (@aidavictoriam) March 9, 2023

Varios internautas realizaron comentarios sobre esta situación, incluso, algunas mujeres criticaron a la Aida por llamarlas locas.



“No era necesario insultar”, “Empieza por bajarle tú y meterle un poquito de amor a tus consejos no pedidos. Sobran los insultos: ni mlps, ni locas. Respeta y empatiza con las MUJERES, no sabes qué dolores estarán transitando y tú sales con esto... dice el sabio refrán: Mejor no aclares que oscureces, “Bájele a su vocabulario, no es necesario decir tantas groserías cuando escribe”, se lee en los comentarios.



Sin embargo, también hubo personas que le dieron la razón: “Yo con respeto les dije: hoy no es un día para celebrar, pero gracias por sus mensajes”, “Yo no soy detallista, pero hoy vine a traerle un detalle, y quedé como estúpido, más nunca vuelvo a pasar por esta idiotez, NUNCA MÁS”, escribieron los internautas.

Empieza por bajarle tú y meterle un poquito de amor a tus consejos no pedidos. Sobran los insultos: ni mlps, ni locas. Respeta y empatiza con las MUJERES, no sabes qué dolores estarán transitando y tú sales con esto... dice el sabio refran: Mejor no aclares que oscureces.👎🏽😏 — Sofy (@angulo_eliana) March 9, 2023

