Aida Victoria Merlano es reconocida en redes por sus anécdotas y videos en los que cuenta partes de su vida. La influenciadora esta vez aprovechó sus historias de Instagram para hablar de una experiencia aterradora que tuvo horas atrás.



La mujer le contó a sus más de tres millones de seguidores que en su apartamento hay una entidad que la ha estado molestando. Según lo que confesó, algunas veces se mueven y abren llaves en su casa.



Merlano, que reside en Barranquilla, expresó que se encontraba en un momento privado, tomándose algunas fotografías íntimas, cuando una de las regaderas de su hogar se abrió de repente.



En redes se burló del hecho y aseguró que se trató de un castigo por grabarse en ropa interior. La joven tomó el susto con risas y contó que ya aprendió su lección.



"Me acaban de asustar, me voy a transformar, porque claro, es que eso me pasó cuando yo andaba zorreando, por andar en la vagabundería, me estaba haciendo unas fotos así como en la ropita anterior y me asustaron”, reveló.



Añadió que luego del primer susto, empezó a rezar e incluso aseguró que se convertiría en una “muchachita más juiciosa”. La mujer contó la experiencia con su característico estilo mientras reía y expresaba su susto.



Merlano explicó que quiso grabar algunos de los momentos que vivió pero en medio del pánico, prefirió no hacerlo. Finalmente concluyó que no pudo terminar su sesión de fotos.



Su propia guaracha

Aida Victoria Merlano ha expresado en otras ocasiones que disfruta bailar y de algunos géneros tropicales. Hace unos días publicó una canción de ‘guaracha’ que mezcló un familiar en honor a ella.



El tema musical utiliza algunas frases características de la influenciadora con los ritmos típicos de este género. Para complementarlo, Merlano se grabó bailando por toda su casa y haciendo diferentes poses con uno de sus bolsos favoritos.



“Mi primo me hizo una canción con un TikTok que publiqué. Necesito que la escuchen. Ni yo entiendo lo que acabo de publicar”, expresó la mujer en esa ocasión.



En el video se puede escuchar a la barranquillera decir las palabras “Hashtag, pa’ eso trabajo, Hashtag, me lo merezco, hashtag, yo veré si me rumbeo la plata”, de una publicación viral de TikTok.

