Aida Morales es una de las actrices más reconocidas en la televisión nacional, sus papeles en películas y novelas como ‘El paseo 4’, ‘¿Usted no sabe quién soy yo?’, ‘Doctor Mata’ y ‘La hija del mariachi’ la han llevado a ganarse el cariño de millones de colombianos.



Sin embargo, la actriz de 55 años ha sido el foco de críticas debido a la relación amorosa que tiene con el también actor Fabián Copete, quien es diez años menor que ella.



Este domingo, Aida Morales fue invitada al programa La Red de Caracol, en el que habló de su historia de amor y ‘sin pelos en la lengua' respondió a las críticas de varias personas en redes sociales.

“Yo no sufro de eso y por fortuna para la pareja que me acompaña eso nunca fue un problema y hoy en día no es para nada una dificultad tener la relación que tenemos. Para él es importante cómo construimos día a día nuestra relación”, explicó la actriz tolimense en el programa.



De hecho, Aida reveló que varios de sus seguidores le colocaron ‘el Pollo’, como apodo a su novio, un calificativo que no le molesta a ninguno de los dos y que les causa gracia porque ‘solo son diez años de diferencia’.



Además, la actriz recordó, entre risas, una anécdota que le sucedió hace poco, cuando publicó una foto con su novio en la playa y le llovieron varios comentarios graciosos. “Muchas personas me escriben en las fotos, por ejemplo subí una con él en un paseo, en la playa, y una señora me dijo: ay qué importante es compartir con el nieto”, afirmó.

Por último, Aida Morales detalló que vive un momento muy feliz en su vida porque se siente revitalizada y respaldada por una persona, que a pesar de ser menos, la ha ayudado a superar las varias etapas difíciles como la menopausia.



“Me inyecta mucha alegría, es algo que tenemos que aceptar las mujeres que tenemos una pareja más joven a nuestro lado. Nos sentimos más vivas, nos revitaliza, nos hace preocuparnos más por nosotras. (…) Ese es el colágeno”, explicó Aida.



Cabe recordar que Fabián Copete y Aida Morales llevan saliendo desde 2014 y conviven desde hace 8 años, siendo una de las relaciones más estables de la farándula colombiana en el último tiempo.

