La actriz Aida Morales, reconocida por papeles en producciones nacionales como ‘El paseo 4’, ha causado revuelo por estar con un hombre 10 años menor que ella, específicamente con el actor Fabian Copete, con quien lleva 8 años de relación.



A la actriz poco o nada le ha importado las críticas que le han realizado a través de redes sociales.



Por ello, en una entrevista que le realizó el programa de entretenimiento ‘La Red’ de Caracol Televisión, respondió de manera frontal a quienes la señalan por encontrarse en una relación amorosa con un hombre más joven.

En el programa ella aseguró que la relación no tenía ningún problema y que no le afectaban en nada las críticas ya que se siente segura de su relación.



“Me da mucha risa cuando dicen que es un pollo ¿pollo a los 45 años? yo no sufro por eso. Eso no fue problema para él. Lo más importante es cómo construimos nuestra relación”. aseguró a ‘La Red’.



La mujer de 55 años también se refirió a cómo esta relación le ha ayudado a afrontar la etapa de la menopausia y aseguró que su pareja ha sido de gran ayuda para sobrellevarla.

“Nosotras las mujeres cerramos nuestro ciclo de fertilidad. Llega la menopausia y con ella llegan síntomas que no son fáciles, pero que se hacen más llevaderos si hay una persona que te valida y acepta que es una etapa que debes vivir”, aseguró en el programa de chismes.



Para finalizar la entrevista la actriz respondió entre risas lo siguiente: “Mi pareja es puro colágeno, me inyecta alegría, vida. Eso debemos aceptar las mujeres que tenemos una pareja más jovén a nuestro lado y es que nos sentimos más vivas, nos revitaliza, hace que nos preocupemos por nosotras, una dosis diaria de amor propio y aceptación”.

Actriz Alina Lozano ante críticas por su ‘amor’

