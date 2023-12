Aída Morales habló de la lamentable muerte de su hijo: ‘Estuvo muy enfermo’

La actriz Aída Morales fue invitada al programa ‘Bravíssimo’ de ‘City Tv’, donde habló de un tema que muy pocos conocen y es muy doloroso en su vida, pero también destacó lo feliz que es hoy en día.

En la entrevista con Marcelo Cezán, Sandra Mazuera y Mónica Molano, la oriunda de Tolima dio detalles de su paso por el ‘reality’ de cocina ‘Master Chef Celebrity’ y otros aspectos de su vida profesional y personal.



(No deje de leer: El increíble juguete que armaron los Messi: cuánto cuesta y quién lo fabrica).

No obstante, un hecho que conmovió a los televidentes fue cuando Aída se refirió al fallecimiento de un hijo. Según su relato, cuando era joven tuvo un embarazo deseado con su entonces pareja, pero el bebé nació con Síndrome de Down y otros padecimientos que solo les permitieron convivir con él dos meses y medio.



“Fue el primer hijo y lo más deseado, vino muy enfermo. Nació con síndrome de Down inexplicablemente porque éramos muy jóvenes cuando lo tuvimos. Tenía un virus en su cuerpo que se lo llevó en dos meses y medio, pero en ese tiempo nos llenó de vida y me dejó las fuerzas para seguir buscando ser mamá y me regaló a mi hija. Es un ángel”, señaló Morales.



(Lea también: Dayana Jaimes tendría un nuevo amor, la viuda de Martín Elías compartió regalo).

En la misma entrevista, añadió: “Hoy puedo hablar mucho más tranquila. En el momento no fue fácil y yo creí que iba a perder la cabeza, no entendía, me peleé con Dios, estaba muy enojada con él. No entendía si había sido tan planeado, por qué llegaba y se iba tan pronto. Él murió en mis brazos, vi la muerte llegar y ese momento no se lo deseo a nadie”.

¿Quién es la pareja de Aída Morales?

La actriz se caracteriza por ser reservada con su vida personal, no obstante, se conoce que su pareja desde hace una década es el también actor Fabián Copete, que es 10 años menor que ella.



La diferencia de edad, ha llevado a que Aída reciba comentarios negativos por parte de algunas personas en redes sociales, pero ella asegura estar muy contentan con su amorío.

“Me da mucha risa cuando la gente le dice (a su novio) ‘el pollo’ y él tiene 45 años”, dijo para ‘La Red’. Añadió más adelante: “Ese tema nunca fue un problema para él, ni para mí, y creo que los años lo demuestran”.



Morales, también resaltó para el programa de chismes algunos puntos clave que han llevado a sentirse plena con su novio: “Yo acabo de cumplir 55 años y no es un secreto que las mujeres a los 50 años cerramos un período de fertilidad. Con la menopausia llegan síntomas y cosas que no son fáciles, pero que se hacen más fáciles si tenemos a nuestro lado una persona que nos dice: ‘fresca, es una etapa de tu vida, vívela’”.



(Le podría interesar: 'No sean incautos': Cony Camelo sobre supuestos contratos con Ministerio de la Igualdad).

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

¿Cómo identificar un derrame cerebral como el que tuvo expresentadora de Caracol?

Natalie Ackermann, animó a Amparo Grisales a participar en Miss Universo Colombia 2024

Karol G fue madrina de su sobrina en bautizo en Medellín y se robó todas las miradas