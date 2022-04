La actriz Aida Morales es una de las favoritas para ganarse la temporada 2022 de 'MasterChef Celebrity', pues con su sazón ha logrado conquistar a los jurados, mientras que con su personalidad se roba, cada noche, el corazón de los televidentes.

En cada capítulo la protagonista de 'El paseo 4' ha demostrado ser muy hábil para la gastronomía. De hecho, ha ganado varios retos y fue proclamada la 'Reina del chunchullo' por la exquisita preparación que realizó en un reto de 'la caja misteriosa' con estos intestinos.

La intérprete de 'Luz Stella' en 'Primate', la nueva serie colombiana de Amazon Prime Video, ha explicado en varias oportunidades que cocinar le trae muy buenos recuerdos de su mamá, mientras que las competencias de repostería le hacen pensar en su padre, quien tenía una panadería.

La actriz es una de las participantes favoritas de 'MasterChef Celebrity'. Foto: Instagram: @aidamoralesactriz

.



Hace un año la actriz decidió emprender e inauguró su propio restaurante: República de Perú, un lugar que, como su nombre lo indica, está especializado en la comida peruana. El local está ubicado en Unicentro de Villavicencio, en el local 3-22, pero que también tiene una sede en Bogotá, en Galerías.



"Empezamos de cero, sin antecedentes, sin palabrería barata, sin mala onda, sin mala energía, sin hablar de pasados tristes. Empezamos como se debe empezar todo, con claridad y transparencia y aquí vamos", contó Aida en sus redes sociales 10 días después del lanzamiento del local.



"No lo busqué, no lo planeé, no estaba en mis cuentas. Hubo un encuentro, una charla, una propuesta y sin miedo nos lanzamos", afirmó.



.

.



Si bien es cierto que el restaurante es de Aida, cuenta con el respaldo de la familia Villafuerte, un grupo de peruanos residentes en Villavicencio que se encargan de preparar las delicias y atender a los clientes.

Imagen publicada en la cuenta de Instagram del restaurante República de Perú, en la que destacan la visita de la artista. Foto: Instagram: @republicadperur

Entre los platos del chef Pedro Villafuerte, quien además dicta clases personalizadas de culinaria, se destacan la ronda peruana, el chicharrón, el arroz con mariscos, el arroz chaufa, la causa limeña, el ceviche, entre otros.



.



¿Los precios? El valor de cada plato varía, pero en general, encontrará comida desde los 15.000 pesos hasta los 150.000. Por ejemplo, según la página de Facebook del local, venden sándwiches peruanos desde los 10.000 pesos, mientras que un plato de picante de mariscos cuesta $26.000 y una ronda marina $55.000. Además, también venden combos y, en ocasiones, hay descuentos.

