Westcol y Aida Victoria Merlano son, hoy por hoy, una de las parejas más reconocidas del mundo del entretenimiento nacional. Ambos se destacan por ser influencers con una gran audiencia en Instagram, pero sobre todo en Twitch, la plataforma de transmisiones con más usuarios en el mundo.



Las celebridades oficializaron su relación precisamente durante una sesión en vivo en el perfil personal del antioqueño el pasado mes de octubre, cuando se besaron ante miles de espectadores. Desde entonces, presumen su amor en las diferentes plataformas digitales con videos, fotografías y dinámicas comerciales.



En las últimas horas han vuelto a llamar la atención de la comunidad digital por un clip que subió la barranquillera en su perfil personal de TikTok, en la que se les escucha hablando de sus fetiches sexuales a través de la tradicional dinámica de preguntas y respuestas rápidas.



“¿Cuál es mi fetiche más raro”, le preguntó Merlano a su novio, quien respondió diciendo que a ella le gustaría mantener relaciones íntimas con él, pero que “ el paisa piense en otra persona”.



Así mismo, Wescol afirmó que una de sus fantasías es tener acciones lascivas con la creadora de contenido barranquillera en un avión.



Las reacciones de algunos internautas no se hicieron esperar y dejaron algunos comentarios en la página de Instagram ‘InfofarandulaColombia’, la cual reposteó el video.



“No me parece que sea ordinaria, de hecho me parece real y clara, hablar de sexo asi de libremente no es malo” , “Wey son mellizos, póngale cabello corto a Aída o pelo largo a ese man”, “na mujer habla de esto y pierde la clase al 100%, se vería más interesante y con mucha clase si hace su intimidad privada”; y “ no entiendo porque la critican, hablar de sexualidad no es un pecado”; fueron algunos comentarios de usuarios de internet.



