Aida Victoria no deja de ser tendencia en redes con sus polémicas. Ahora, la creadora de contenido, hizo público un momento incómodo que vivió en un restaurante de Barranquilla.



Merlano salió a comer con una amiga y después de esperar por mucho tiempo la cuenta, decidieron irse. Según el tono humorístico del video, todo parece indicar que las jóvenes solo querían llamar la atención de los trabajadores.



“Vámonos ya, si no nos quiere cobrar, no pagamos” aseguró Aída Victoria en uno de los videos de sus historias de Instagram.



En la grabación se puede observar a la influenciadora maniobrando su camioneta para salir del lugar, ubicado al lado de la playa. Mientras manejaba, las jóvenes se percataron de que el administrador del restaurante se dio cuenta de la situación.



“Ya nos descubrieron” dijo Aida en lo que bajaba la ventana y se acercaba al trabajador que les preguntó qué estaba pasando.



“¿Se iban a ir sin pagarme? Porque vi que la camioneta iba saliendo” anunció el administrador. A lo que Aída respondió: “¿A usted? No, no íbamos saliendo. Solo estábamos dando una vueltica” dijo la influenciadora mientras grababa todo con su celular.



Parece ser que Aida Merlano siempre tuvo la intención de pagar su cuenta, pero no quiso esperar más de lo debido.



Aída Victoria mostró todo lo ocurrido a sus más de tres millones de seguidores en Instagram. Foto: Instagram: @aidavictoriam

Otras polémicas

Hace unas horas, Aida Victoria encendió las redes sociales luego de un comentario que realizó sobre su vida personal. En medio de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, un seguidor se propasó con Merlano.



El usuario le pregunto a Aida que cuánto cobraba por relaciones sexuales. La pregunta causó indignación en Merlano, que no dudó en responderle sin pelos en la lengua al seguidor.



“Ay mi vida, brincos dieras porque yo ofreciera ese servicio, pero tú nutre tu intelecto, para que no tengas que acudir al dinero, que seguramente no tienes para levantarte una hembrota” afirmó Aída en su cuenta de Instagram.

