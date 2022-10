La condena de siete años y seis meses de casa por cárcel que recibió la influenciadora Aida Merlano por el favorecimiento de fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano Rebolledo, parece no haberle quitado la calma y, mucho menos, el sentido del humor que la caracteriza.

Ante las críticas y las bromas que han eclipsado su situación judicial en los últimos meses, la creadora de contenido se ha mostrado más serena que nunca. Incluso hasta se ha atrevido a responder, sin pelos en la lengua, a quienes se burlan del más reciente fallo de la justicia -del cual se encuentra esperando los resultados de apelación-. En esta oportunidad fue Mauricio Gómez, más conocido en redes como ‘La Liendra’, quien ‘fue por lana y salió trasquilado’.

“Vean quién anda por las calles, qué milagro. Apenas la vi dije: ‘¡Uy! Vean a quien casi termina tras las rejas’”, fue el comentario con el que ‘La Liendra’ intentó sacar a la luz la situación jurídica de la joven de 23 años durante un evento al que ambos fueron invitados; no obstante, el que pretendía ser un comentario jocoso terminó convirtiéndose en la rememoración de uno de los episodios más mediáticos y, según los internautas, “bochornosos” del youtuber colombiano.

Entre risas, Aida Merlano le recordó al influenciador quindiano qué tiene en común su condena de siete años con él y, más específicamente, con sus partes íntimas. “Tú y yo tenemos algo en común: me dieron siete años, los mismos siete… centímetros de pip(...) que usted tiene”, dijo la joven al tiempo que Gómez se mostraba sorprendido ante la cámara.

Aunque el recuerdo parecía estar enterrado, Merlano se encargó de traer al presente el momento en el que ‘La Liendra’ y su novia ‘Dani’ Duke se vieron envueltos en una tormenta mediática hace unos meses. ¿La razón? Un video íntimo que se filtró en febrero y que generó toda clase de reacciones entre los usuarios de redes sociales.

Aún así, este fue el as bajo la manga con el que la recién condenada joven terminó, de una vez por todas, los comentarios que hacían alusión a su situación jurídica. Por su parte, ‘La Liendra’ no tuvo más remedio que soltar una carcajada y retirarse.



Al video publicado por Merlano lo acompañó una carita riendo y un comentario que decía “nos queremos mucho”, el cual no sólo dejó en evidencia que se trataba de una broma, sino que dejó a la vista la buena relación que mantienen los dos creadores de contenido.

Cabe resaltar que, en su momento, ‘Dani’ Duke compartió con sus seguidores que había emprendido acciones legales en contra de Babados Killa, el grupo que presuntamente sustrajo de forma ilegal algunos archivos personales que terminaron atentando contra su intimidad al ser difundidos por redes sociales; al tiempo que se encargó de compartir con los internautas las consecuencias que esto trajo tanto para ella como para sus allegados.

“La verdad sí, me afectó, me afectó a mí, a mi familia, muchísimas cosas que ustedes no se dieron cuenta, que obviamente no tenían por qué darse cuenta porque no lo comparto. Yo siempre trato de hacerme muy fuerte, pero esto sí lo quiero decir, la verdad ya estoy bien, pero sí afectó mucho, como a mi entorno, a mi círculo”, fueron las palabras que dio en su momento respecto al tema en cuestión.

