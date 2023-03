Severo Sinvergüenza, el polémico negocio caleño que vende waffles en forma de partes íntimas, sigue dando de qué hablar.



Sin tapujos, pudor o ‘vergüenza’, este negocio dedicado a la venta de waffles en forma de penes y vaginas ofrece a sus visitantes una experiencia de sensualidad inmersiva que no deja ni el más mínimo detalle al azar. Desde la preparación hasta la elección de los toppings y el consumo del producto, los trabajadores se encargan de simular diversas situaciones íntimas con los visitantes.

El establecimiento ganó fama luego de que se viralizaron algunos videos en redes sociales que daban cuenta de su controvertido método de servicio al cliente. Más tarde, toda la atención se posó sobre Ray Cabrera, quien se ha convertido en la estrella del negocio.

Sus rasgos físicos, su actitud arrolladora y sus movimientos sensuales le han servido al trabajador de Severo Sinvergüenza para convertirse en una sensación entre los visitantes. Desde que saltó a la fama, no ha parado de dar entrevistas a influenciadores y medios de comunicación.



Recientemente, Cabrera estuvo dialogando con la emisora ‘Tropicana’. Ante los micrófonos, no solo reveló detalles del negocio del cual hace parte, sino también de su vida personal. Cuando le preguntaron a qué personaje de la farándula nacional o internacional atendería personalmente, el modelo venezolano no fue tímido con su respuesta.

El hombre reveló en entrevista que viene de Venezuela. Foto: Facebook: Severo Sinvergüenza Cali / Instagram: @ray.cabreraa

“A Aida Merlano. A Aida, sin duda alguna, le pondría el waffle. ¿Por qué? Porque está riquísima”, contestó Cabrera en ese momento. El comentario no pasó desapercibido entre los fanáticos y, al parecer, tampoco entre Merlano, quien le siguió el paso con una contundente respuesta.

¿Qué le respondió Aida Merlano a Ray Cabrera?



A través de sus historias de Instagram, la influenciadora decidió responder a las declaraciones de Cabrera. Sin ‘pelos en la lengua’, le envió un directo mensaje al trabajador de Severo Sinvergüenza: “Es que yo veo que el waffle se lo pones a todas. Ven más bien y yo te pongo el waffle a ti”.



Al parecer, esta respuesta no fue suficiente para los fanáticos de la hija de la excongresista, quienes la instaron a viajar a Cali para ser atendida personalmente por el modelo venezolano. “Vaya ya a Cali, ya”, le dijo una usuaria; mientras que otra señaló: “Aida, necesitamos que vayas a Cali en representación de todas las que no podemos ir”.

Con falso rostro de desconcierto, Merlano respondió a la propuesta y dejó abierta la posibilidad de viajar. “¿Ustedes pretenden que yo me vaya hasta Cali, a un local, a que me ande manoseando y bailando un hombre, tatuado y musculoso, que me va a meter un waffle? Lo voy a pensar”, puntualizó. Hasta el momento, Cabrera no ha reaccionado a la reveladora declaración.

En diálogo con la emisora citada anteriormente, Cabrera aclaró que aunque no tiene una relación oficial con ninguna mujer, sí hay alguien que “está apenas entrando en su corazoncito”.



La misteriosa mujer no quiso dar su nombre, destapar detalles de su vida o mostrarse ante las cámaras del programa, pero sí dejó al descubierto que el trabajo o la ocupación de una persona no la define en su vida sentimental.



“El trabajo yo siento que no define como tal a la persona, una cosa es el trabajo y otra la que tú eres como ser humano”, señaló la mujer, quien se especula se trata de Lizeth Cardona, para ‘Tropicana’.

