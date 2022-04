“Hoy he tenido un día bien difícil. Estoy en Venezuela visitando a mi mamá”, reveló Aida Victoria Merlano, ‘influencer’ e hija de la exsenadora y prófuga de la justicia colombiana Aida Merlano Rebolledo.



La joven, en medio del llanto y la conmoción, compartió con sus seguidores de la red social Instagram que había viajado al país vecino para ver a su progenitora tras dos años sin encontrarse con ella.

Les juro que cambiaría todo lo que tengo por poder sentarme con ella en un restaurante FACEBOOK

TWITTER

“Tengo la emoción de haberla visto, pero también el sinsabor de ese tipo de situaciones que quisieras modificar, pero no puedes”, continuó.



Además, dijo que quiso contarles su estado de ánimo a los internautas para demostrarles que “todos tenemos problemas” y que detrás de una pantalla no hay una vida perfecta, pues “unos días reímos y otros lloramos, es normal”.



(Lea también: ‘Epa Colombia’ muestra la vida de ‘Doña Gloria’ 10 años después de su video).



Según su breve relato, visitar a su mamá le generó muchas emociones que incluso la llevaron a reflexionar sobre su cotidianidad: “Les juro que cambiaría todo lo que tengo por poder sentarme con ella en un restaurante o que ella estuviese en los carnavales (de Barranquilla) viéndome desde un palco. No puedo”.



No entregó más detalles del estado en el que encontró a la exsenadora barranquillera. Eso sí, enfatizó en que lo más importante era valorar a la familia y a los amigos.

¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver este video aquí).

Vale decir que la ‘influencer’ fue vinculada a un proceso judicial por la fuga de su mamá al ser acusada por la Fiscalía de ser cómplice. Sin embargo, se declaró inocente y aún hace parte del caso.



“Yo todos los días me levanto sabiendo que tengo un proceso en el que, de ser declarada culpable, me van a meter presa 21 años”, aseguró a finales del 2021.



(Le puede interesar: Jada Pinkett pensaría que Will Smith exageró al golpear a Chris Rock).

¿Qué se sabe de Aida Merlano Rebolledo?

La política tiene una condena de 11 años de prisión por corrupción electoral, pero está prófuga de la justicia luego de huir el 1°. de octubre de 2019, cuando se lanzó por la ventana de un consultorio odontológico en Bogotá y se subió a una motocicleta que la esperaba.

Facebook Twitter Linkedin

La excongresista colombiana Aida Merlano al ser llevada a una audiencia judicial en Caracas (Venezuela). Foto: Efe

A principios de este 2022, la excongresista declaró ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el marco de una indagación preliminar que se le sigue al congresista Arturo Char por presunta compra de votos.



(Siga leyendo: Frank Martínez compartió en redes que aparecía como muerto en Wikipedia).



Merlano, según se sabe, habló de varios políticos y clanes del Caribe que estarían detrás de hechos de corrupción. También contó que, en su fuga a Venezuela, supuestamente, estaban involucrados Arturo, Alejando y Fuad Char.



No se conocen las condiciones en las que vive en el país vecino.

También puede leer:

- Natalia Durán dice que su mamá murió sin saber que abusaron de ella.

- Denuncian presunto caso de acoso laboral en famoso restaurante de Bogotá.

- Carolina Gómez revela qué afectó su salud en 'MasterChef'.

- Hombre denuncia que lo quieren matar por ser ‘demasiado atractivo’.

Tendencias EL TIEMPO