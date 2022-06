La creadora de contenido, Aida Victoria Merlano, a través de sus redes sociales envió este miércoles un mensaje a los seguidores del presidente electo, Gustavo Petro.



(Tal vez le puede interesar: En juicio, Fiscalía reconstruye minuto a minuto de la fuga de Aida Merlano).

El sorpresivo mensaje destaca los encuentros que ha tenido el mandatario electo con sus opositores políticos y cuestiona la actitud que han tenido algunos de los seguidores del político en los últimos días.



Esta fue la publicación de Merlano: “Petro se ha reunido con Iván Duque, Rodolfo Hernández y Álvaro Uribe Vélez, y tú todavía andas dándote trompadas en Twitter. ¡No joda! A ti no te gusta Petro, a ti lo que te gusta es el verguero”.



Además, la 'influencer' aprovechó para señalar lo problemáticas que resultan las posturas políticas que tienen algunas personas y el odio que se genera irse a los extremos.



Anteriormente, Petro ha manifestado que los consensos hacen parte de su “política del amor” y son necesarios para construir la paz en Colombia. Por esta razón, ha convocado a diferentes sectores de la sociedad a unirse a un gran acuerdo nacional que involucre visiones diversas del país.



(Tal vez le puede interesar: Aida Merlano anuncia su respaldo a la campaña de Gustavo Petro).



Esta no es la primera vez que la joven habla de política en sus redes sociales, hace un par de semanas entregó su opinión sobre la segunda vuelta presidencial, diciendo que: “La gente está revolucionada. Yo no quiero decir por quién voy, primero porque no me gusta influenciar a las personas de esa manera, prefiero influenciarlos para otras cosas”.



Más adelante, añadió: “Nadie me quita el derecho a votar y prefiero que tú te informes para que votes a conciencia. El domingo hay que levantarse y salir a votar. Es una obligación con tu país”.

Aida Victoria Merlano confesó lo que más odia de los hombres

Aída Victoria Merlano aceptó ser novia de Naldy tras curiosa declaración

Aida Victoria Merlano: líder social contó qué pasó con la 'influencer'

Tendencias EL TIEMPO