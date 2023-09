Aida Merlano es una de las creadoras de contenido de la que más se suele hablar en las redes sociales, pues constantemente hace comentarios que suelen generar polémica. Además, un aspecto de su vida que llama la atención es su vida amorosa y por eso sus seguidores siempre le hacen preguntas sobre este tema.

A mediados de julio de 2023, se creó el rumor de que la barranquillera tenía una relación con Ryan Castro, pues en redes sociales se filtraron videos en los que se podía ver a la creadora de contenido con el paisa en una discoteca de París, Francia.



En ese entonces, el cantante de reguetón se encontraba en París, por qué realizó un concierto en el 'Accor Arena' junto con otros artistas como Ozuna, Pucho y Tucutu, Drea Dury y Kamaleon.



Según los rumores, Aida Victoria estuvo acompañando al cantante en su show y luego ambos salieron a celebrar. Aunque los famosos nunca estuvieron solos, muchos internautas se cuestionaron sobre por qué ella estaría en París con él.

Además, en ese momento, se generó una gran controversia, pues se sabía que el cantante tenía una relación sentimental con la modelo Valentina González. Incluso, cuando se revelaron las imágenes, González publicó un texto que dejo a muchas personas con dudas.



“Engañados estamos todos… Fama y números, eso es lo que importa. Las redes son una mier…”, comentó.



Asimismo, Ryan Castro utilizó sus redes sociales y aclaró que estaba soltero: “Yo nunca hablo de mi vida sentimental, siempre estoy trabajando en mis cosas juiciosito, pero por las cosas que estoy leyendo tengo que decirles que estoy soltero y el que está soltero sale con quien quiera pa’ donde quiera!”, escribió.

¿Aida Victoria y Ryan Castro tienen una relación?

Recientemente, los rumores de una posible relación entre la barranquillera y el paisa han vuelto a tomar fuerza, debido a que una cuenta de fans de la influencer publicó un video en el que se le veía a Aida en un concierto de Ryan Castro.



Se cree que esta grabación fue hecha mientras ellos estaban en Europa y se podía ver a Merlano muy cerca del escenario en el que estaba cantando el reguetonero. Sin embargo, lo que llamó más la atención fueron las palabras que escribió el usuario en las redes sociales, pues parecía una indirecta.



“Muchos han dicho que mi nueva pareja es Ryan Castro [risas]. No sé qué esperan, no voy a decir más, la respuesta está enfrente de sus narices nenes, yo simplemente hago…”, se lee en la publicación.

Sin embargo, ninguno de los famosos han hecho comentarios al respecto, ni tampoco han desmentido los rumores.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

