La influenciadora Aida Victoria Merlano fue condenada este martes 6 de septiembre por la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano Rebolledo, quien saltó por la ventana de un consultorio odontológico en Bogotá el 1 de octubre de 2019.



La joven, que afronta un proceso judicial por los delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos, contó en sus redes sociales que la Fiscalía pidió una pena de 17 años de prisión. Sin embargo, el monto de su pena y si habrá orden de captura no se conocerá hasta el próximo 13 de septiembre.



La 'influencer' apareció en su Instagram este mismo martes y en medio de lágrimas aseguró: "Estoy como cualquier persona en mi situación estaría. Me condenaron hace unas horas. A diferencia de los que la gente puede pensar, que son cuatro años o que es un delito en el que no me van a dar cárcel o que me pueden dar casa por cárcel, lo que pide realmente la Fiscalía son 17 años sin acceso a casa por cárcel".

Aida Merlano envía mensaje a su hija.

Su madre, quien está detenida en Venezuela, país al que huyó, escribió este miércoles un mensaje en Instagram donde agradeció al abogado Miguel Ángel del Río, quien defiende a su hija, y le envió palabras de apoyo a Aida Victoria.



"Docotor @migueldelrioabg, en nombre de mi familia y el mío propio, devastados por este fallo tan injusto, le damos las gracias pro el apoyo incondicional brindado a mi hija @aidavitoriam", dice primero.



El mensaje continúa: "Confiando en Dios y con nuestra fe intacta, esperamos que usted y las altas cortes de devuelvan la inocencia a mi hija".



Finalmente, envió palabras de apoyo a su hija: "No estás sola hija de mi alma, somos miles de personas unidos en oración pidiendo por tu situación. Te amo con todo mi ser. Fuerza".

Apelará fallo

Tras conocerse el sentido de fallo condenatorio, la decisión fue rechazada por Aida Victoria y por su abogado, Miguel Ángel del Río, quien manifestó: “Apelaremos la decisión con toda la determinación para establecer precisamente la ausencia de responsabilidad penal”.



Según él, "la Fiscalía no pudo probar que los elementos utilizados por su madre hayan sido entregados por ella ni que ella haya desplegado acciones con ocasión a la consumación del delito”.



Además, el abogado del Río aseguró que "el ente acusador no ha probado tampoco que se haya usado al hermano de Aida Victoria en la fuga. Más que hacer presencia en el consultorio", por lo que invitó a la Fiscalía y al juez a “ir más allá” para analizar las pruebas en contra de la mujer.

