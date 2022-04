En un en vivo desde su cuenta de Instagram la influenciadora Aida Victoria Merlano mostró lo feliz y sorprendida que se encontraba al ver el contenido del regalo que le había mandado la cantante de género urbano Karol G.

Se trata de un par de crocs edición especial de la línea que la misma cantante desarrolló con la famosa marca de calzado. Aida Victoria Merlano reveló, durante el mismo en vivo, que no se había imaginado que cuando le pidieron su dirección de residencia era para obsequiarle el calzado “Gracias a la bichota Karol G y a su equipo de trabajo. Cuando me pidieron la dirección pensé que era para otra cosa y cuando abrí la caja. No saben la ilusión que me dio”.

El regalo

Se trata de un par de sandalias Mega Crush Logo, el nombre que recibió el diseño que resultó de la colaboración de la cantante Karol G con la marca Crocs. Esta edición especial de calzado fue lanzada el 14 de febrero, fecha a la que corresponde el día de San Valentín y el cumpleaños de la cantante paisa.



Karol G anunció esta colaboración por medio de un video de Instagram en el que mostraba la celebración de su cumpleaños número 31, con la particularidad de que todos los asistentes estaban usando el calzado en cuestión, incluso los mariachis que cantaban ‘Mamiii’, una de las más recientes canciones de la artista antioqueña.

Los zapatos están decorados por diseños que la propia cantante hizo para los amuletos Jibbitz, los clásicos pines retirables de goma que son tan icónicos de la marca Crocs.

Este calzado de edición especial tiene un precio de 110 dólares, es decir de unos 410.000 pesos colombianos.