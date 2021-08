¿Aída Victoria Merlano terminó con su novio? Así está la situación

Aída Victoria Merlano se ha convertido en una de las influencer más importantes del país. Tras hacerse famosa luego de los problemas judiciales de su mamá, la excongresista Aída Merlano, ha generado una gran interacción con sus fanáticos en redes sociales.

La joven había presumido en varias imágenes de su relación con Lumar Alonso, con quien tenía planeado casarse en Venezuela, para que su mamá (que, hasta donde se sabe, sigue viviendo en ese país) pudiera asistir a la boda, y quien, hace algunas semanas, tuvo problemas de salud relacionados con su contagio de covid-19.



Sin embargo, en los últimos días, no se volvió a hablar de su noviazgo y eso generó que, en una interacción que tuvo en Instagram, varios de sus seguidores le preguntaran si estaba aún junto a Lumar, pues los rumores de una separación estaban creciendo.



Merlano no ocultó que la relación tiene problemas. “Yo no sirvo para hacerme la loca y venir a decir: ‘No, es que como yo estaba de viaje y él estaba en sus cosas…’. No, la verdad estábamos reventados, esa es la realidad”, dijo.

“Uno a veces no se siente preparado para hablar”, agregó la joven, “Lumar no me hizo nada, yo tampoco le hice nada a él. Tuvimos un inconveniente, así como pasa en todas las relaciones”, expresó.



A pesar de los inconvenientes, Aída Víctoria espera que el tema se pueda recomponer, aunque insistió en que se dieron un tiempo para hablar de lo sucedido, antes de referirse al asunto en público.



Tras la fuga de la excongresista y la irrupción de Aída Victoria en las redes, muchos navegantes han arremetido contra la joven e incluso le han cuestionado el origen de sus ingresos.



Además, tiene pendiente un proceso por los cargos de fuga de presos e ilícito de uso de menores de edad para la comisión de delitos.



