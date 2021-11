‘No estoy hecha para las relaciones’: Aida Merlano sobre su ruptura

Aida Victoria Merlano llegó hasta la óptica del mundo del entretenimiento después de que se dio a conocer por el escándalo de su madre, quien fuera congresista.



Desde entonces, Merlano aumentó su número de seguidores y poco a poco se instaló entre las ‘influencers’ más reconocidas del país.

Gracias a esto se conoció, por ejemplo, de su relación con el empresario Lumar Alonso Parra.



En su momento los seguidores estaban al tanto de la pareja y los elogiaban por la sensación de unión que transmitían por redes, sin embargo, todo se terminó.

(Le contamos: Tormenta blanca: el fenómeno óptico en el que todo desaparece).

Facebook Twitter Linkedin

La relación de la 'influencer' fue muy seguida en redes sociales. Foto: Instagram: @aidavictoriam,

De acuerdo con lo dicho por Merlano a sus seguidores, “cuando llegué al apartamento, Lumar no estaba. Él vino, estuvimos hablando de una serie de cosas y nos dijimos lo que pensábamos. Entendí cosas desde su parte, él entendió desde la mía”, situación que derivó en la ruptura definitiva.



La ‘tusa’ de Aida Victoria fue seguida muy de cerca por los internautas. Hace poco ella habilitó la caja de preguntas de su cuenta de Instagram con el fin de responder algunas dudas de sus seguidores.



Como no podía ser de otro modo, casi todos los cuestionamientos derivaron en su situación amorosa. Muchos preguntaban por su expareja o si ya tiene a alguien más en su vida.



Las respuestas de Merlano dejaron a más de uno sorprendido.



En primera instancia dijo que con Parra ya todo había finalizado.

(Puede leer: Silvestre Dangond y Bella Thorne: memes ‘fuera de contexto’ de los Grammy).

“No volveríamos y esto va sin rencor. Mira, cuando el amor es tan intenso, así de intensa es la separación y nosotros en cierto punto sabíamos que ya las cosas habían terminado e insistimos, insistimos y nos acabamos fue haciendo daño, tanto él a mí como yo a él, no hay forma”, enfatizó.



“Es que yo siento que no estoy hecha para las relaciones, es la verdad, odio tener que dar explicaciones, odio compartir mis espacios y mi vida con una persona, odio que le tenga que ver la cara a esa persona todo el tiempo. Lo que pasa es que a mí me pasó que conocí a alguien que se hizo mi mejor amigo, mi cómplice, mi llave, mi amante y yo quería a esa persona todos los días en mi vida”, mencionó.



De hecho, les dijo a sus seguidores que “el amor es una cosa tan linda”, así que, cuando vuelva a sentirlo con tal intensidad, entablaría una relación seria.

Los internautas tuvieron opiniones divididas tras lo dicho por Merlano: unos creen que, probablemente, la ‘influencer’ tenga posibilidad de resucitar la relación con el empresario, mientras que otros le reprochan que se ‘cierre’ a iniciar un nuevo romance.

Más noticias

Fotos: ¿estos son los 'peores' celulares de este 2021?

75 migrantes mueren frente a Libia en uno de los peores naufragios del año

Caos en plena vía por bolsas repletas de dinero que cayeron de un vehículo

Tendencias EL TIEMPO