Aida Cortés, una las modelos de OnlyFans más reconocidas del país, ha encendido las redes sociales al publicar un video subido de todo con una de sus amigas, quien también trabaja en la misma plataforma.



Aunque la santandereana tiene su cuenta de OnlyFans en la que normalmente sube todo su contenido para adultos, constantemente en su Instagram, en el que acumula más de 4 millones de seguidores, suele subir diferentes fotos y videos candentes que animan a sus seguidores a inscribirse a su página azul.

En esta ocasión, mostró que va a hacer una colaboración con Dayana Ortega, quien también hace contenido para adultos. En los videos se puede ver a las dos mujeres besándose y haciendo posees sugestivas.



(Lea también: ‘La Liendra’, censurado en Twitch por contenido inapropiado con Aida Cortés).



Además, están vestidas con lencería, lo que deja poco a la imaginación de los internautas. Esta publicación, la modelo para adultos, la acompaño con el mensaje: “La pasamos delicioso”. Como era de esperarse, este clip se ha vuelto viral y hasta el momento ha acumulado más de 211 mil ‘me gusta’.

Esta grabación género opiniones divididas, pues algunos de sus seguidores se han emocionado con el video y otros la han criticado, pues en la plataforma los niños pueden llegar a ver su contenido.



“Cosas así no deberían de ser publicada por los niños, pero bueno cada quien en su vida de locos”; “La falta de un macho te tiene por esas aguas baby”; “Ella no es lesbiana, solo está facturando porque tiene novio, inteligencia bebes que llaman”; “Gracias por hacer de nuestros días más entretenidos”, se lee en los comentarios.



(Lea también: Polémica por valla de modelo de OnlyFans en sector estudiantil de Medellín).

Asimismo, varias personas se han preguntado por qué la plataforma no ha eliminado esta publicación y porque si a veces borra contenidos que no son tan explícitos como este.



“Instagram ya se volvió un putiadero”; “Instagram es estricto para algunas publicaciones, pero no sé cómo no censuran este tipo de contenido”; “Y Instagram no elimina estas publicaciones y otras estupideces, sí”, han comentado sus seguidores.

“Me pego unas calentadas en Onlyfans”: Aura Cristina Geithner

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

