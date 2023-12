Aida Cortés dice cómo sus papás cristianos se enteraron de que era modelo ‘webcam’

Aida Cortés se sinceró y dio a conocer detalles de su vida en medio de la industria ‘webcam’ y en la red social OnlyFans, que la han hecho tan famosa.

La reconocida modelo Aida Cortés fue noticia en agoto de este año luego de publicar una explícita fotografía en su cuenta de Instagram, que llevó a que le cerraran el perfil.



Luego de esto, en redes sociales recordaron una entrevista (julio del 2022) que la santandereana le dio a ‘Dímelo King’ hace algunos meses en donde habló de cómo se inició en el mundo webcam, cómo su familia se enteró de su trabajo y más detalles de su vida.

En la conversación, la mujer de 26 años contó que su camino en esta industria se dio cuando tenía 18 años y sus papás le dijeron que no tenían dinero para pagar su universidad. Ella decidió buscar trabajo, pues su sueño era estudiar negocios internacionales.



Aida Cortés habló de sus inicios en la industria ‘webcam’

Fue así como vio un anuncio de que se necesitaba una mesera que contara con buena presentación y para la que le ofrecían un buen salario. Al llegar a la dirección le dijeron que en realidad era una agencia de modelos ‘webcam’.



Tras halagar su físico y exponerle detalles de este trabajo, ella aceptó por la suma de dinero que empezaría a ganar. Al poco tiempo, se hizo famosa y tuvo que decirle a sus padres en qué trabajaba, debido a que ellos también estaban expectantes al verla con buena estabilidad financiera.

Según Aida, su familia es cristiana, ella también estudió en un colegio de mojas, por lo que al exponerles que era modelo ‘webcam’ “no les cabía en la cabeza”. Después, su papá aceptó esta realidad, pero le pidió tener cuidado: “Lo único que me dijo (papá) que yo recuerdo es: ‘mamita yo confío en usted y sé que usted es muy inteligente, así que haga las cosas de la mejor manera’”.



Ante si tuvo dudas por ser cristiana, Cortés dijo que tomó un concepto general de lo que son las creencias religiosas y argumentó que nunca ha considerado malo lo que hace, pues no está expuesta para nadie y sí gana dinero en dólares. Además, antes de este estilo de vida, ella laboraba de puerta en puerta vendiendo productos de toda clase comprometiendo, según ella, su vida por un salario mínimo.



