Aida Cortés reveló que muy pocas modelos webcam se hacen millonarias: ‘Solo el 5%’

Aida Cortés es una de las creadoras de contenido para adultos más exitosas del país. Además, se ha convertido en una de las modelos mejores pagas de la plataforma de OnlyFans, lo que le ha ayudado a ganar gran reconocimiento en redes sociales y generar una gran cantidad de ingresos.



Recientemente, la joven santanderina estuvo en el programa ‘Sin Carreta’ de Juan Diego Alvira en el Canal 1 y reveló el duro camino que conlleva ser una modelo webcam en Colombia.

Cortés empezó contando que ella llegó al mundo del modelaje webcam por error, pues ella necesitaba un trabajo para continuar con sus estudios y vio una vacante para ser mesera en Bucaramanga, pero en realidad era para hacer modelo webcam.



"Llegó allá y me dicen como: 'no, pero sigue por acá para que igual te den la información'. Yo dije: '¿información de qué, acá no hay ningún restaurante?", explicó.



En ese momento, ella admitió que el trabajo le pareció interesante, pues no tenía que interactuar con nadie y ganaba cuatro veces más que en un trabajo convencional, pues le dijeron que ella podía llegar hacerse más o menos 4 o 5 millones de pesos al mes.

Aida contó que llegó al mundo del modelaje webcam por error. Foto: Instagram @aidacortesmusic

Cuando empezó a trabajar como modelo, le interesaba encontrar personas que cumplieran sus reglas, que fueran respetuosas, educadas y que tuvieran el dinero para pagar su show.



"Hay diferentes plataformas, existen las publicas y las privadas. Entonces las personas entran y de por sí pueden verte gratis, entonces tienes que tener tú la capacidad de manejar un tráfico grande, de hacer juegos y de motivarlos a que paguen. Qué puede pasar, que no hagas un trabajo bien y que nadie te dé nada y regales el show", comentó.



Asimismo, comentó que este no es un trabajo fácil, pues constantemente tienen que estar creando dinámicas para motivar a los clientes. "En esta industria solo el 5% de las chicas que estamos logramos ser millonarias en esto. De resto, el 95% está ganándose sus 4 o 5 millones", afirmó.

La santandereana es una de las modelos para adultos más reconocidas en el país. Foto: Instagram @aidacortesll_

También reveló que haciendo una dinámica como modelo webcam, en tres horas llegó hacerse 5 mil dólares (19’569.800 pesos colombianos). Por último, reitero que siendo modelo webcam no se gana dinero fácil y que el 90% de las personas que entran creyendo que lo es, se retiran.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

