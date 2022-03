La historia de Agustina Ávila, de Córdoba (Argentina), se hizo viral en Twitter, pues conmovió a muchas personas que la ven como un ejemplo de entereza y superación.



Hace un año sus doctores le dieron un año de vida, pues fue diagnosticada con un cáncer muy avanzado. De hecho, el 2021 fue una época bastante difícil para ella porque tuvo que someterse a muchos procedimientos médicos.

"Honestamente no se cómo mi cuerpo aguanto tanto, cirugías, pinchazos en la columna, sondas, canalizaciones todos los días y tantas cosas más", se desahogó en su cuenta de Twitter.



Sin embargo, decidió apostarle a su pasión y volvió a nadar. Ahora, es campeona en competencia de natación en aguas abiertas. "Agus 1 cáncer 0", describió con emoción en sus redes sociales.

La joven tuvo un interés por la natación desde niña, pero la dejó cuando descubrió que tenía cáncer. Inició su proceso ontológico y la desahuciaron, lo que afectó su salud mental. Atravesó por un difícil proceso, pues a los dolores físicos se sumó el estrés y la depresión.



"Estoy en la etapa que más miedo me daba de llegar, mi mamá me quiso poner una inyección porque vuelo de fiebre y no pudo porque me agarró un ataque de pánico y empecé a vomitar, literalmente quiero morirme estoy cansada de vivir enferma", se lee en otra de sus publicaciones.

Es increíble q el año pasado me daban una semana de vida, hacia una cuadra y me desmayaba por la anemia, vivía internada con transfusiones de sangre, etc. Hoy estoy compitiendo en aguas abiertas y pudiendo entrenar todos los días, a veces doble turno por día. Agus 1 cáncer 0💘🥰 pic.twitter.com/jg6Nm5Qoqr — Agustina 🕷️ (@_1AgusAvila) March 21, 2022

Sin embargo, su mamá siempre estuvo con ella y no solo la cuidó sino que le insistió que regresara a la natación. Ahora, puede entrenara seguido y participa en diferentes competencias de aguas abiertas. De hecho, recientemente, fue la campeona.



"Nadie creyó en mi, no me querían dejar ir y, para ser sincera, estoy pasando uno de los peores momentos de mi vida, con más ganas de morir que nunca, pero esta es por una de las cosas que sigo. Primera de mi categoría en aguas abiertas", celebró en su Twitter.

'Podes infartarte o te puede dar un acv' Nadie creyó en mi, no me querían dejar ir y para ser sincera estoy pasando unos de los peores momentos de mi vida, con más ganas de morir que nunca, pero estas es por una de las cosas que sigo.

1era de mi categoría en aguas abiertas 🥺🧡 pic.twitter.com/7OTTq6gOta — Agustina 🕷️ (@_1AgusAvila) March 14, 2022

Con su historia, su proceso con el cáncer y sus logros, Agustina Ávila se ha convertido en un ejemplo para muchos pacientes con enfermedades similares. Por eso le gusta compartir su experiencia en redes sociales, para que más personas se den cuenta que sí se puede lograr lo que se proponen.



"Hace 3 meses no piso un hospital y estoy teniendo vida "normal". Así que para todos esos que están pasando por un cáncer o luchando con sus secuelas, SE PUEDE, NO SE RINDAN", escribió.

Se acuerdan de mí a principio del año pasado? Que viví internada 5 meses, q cada vez estaba peor, que había perdido un riñón, tuve una nefro de urgencia, que no me podían operar porque andaba con 3 de hemoglobina y me daban una semana de vida, porque ya ni sangre me podían + pic.twitter.com/7KRiUIdJNi — Agustina 🕷️ (@_1AgusAvila) January 18, 2022

