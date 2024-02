Agua fría o caliente: ¿cuál es la mejor temperatura para lavar los platos?

Lavar los platos es una tarea casi que diaria y mucho más si todos los días se preparan alimentos en casa y son varios los miembros que viven en ella. Allí se pueden acumular un montón de trastos, ollas, cubiertos y demás elementos utilizados en la cocción de las comidas y la mesa.



Al momento de la limpieza puede surgir la duda sobre a qué temperatura utilizar el agua, si caliente o fría. La posible respuesta depende del lavado que necesite el utensilio.

De acuerdo con el portal especializado en el cuidado del hogar 'The spruce make your the best home', el agua a altas temperaturas tiene varias ventajas y debe ser una técnica obligada si hay rezagos de grasa en los platos.



Una preparación de carnes o fritos suelen dejar un mapa de aceite en los mismos, así que para cortar esta capa de producto de manera eficiente el agua caliente será un gran aliado: "los aceites y grasas de cocina se solidifican cuando se enfrían, lo que dificulta rasparlos de los platos. La solución es remojarlos en agua caliente con jabón para platos que combata la grasa", explica el portal.



Así mismo sucede con ingredientes pegajosos como la miel, el caramelo o la gelatina, que se vuelven más duros con el frío, pero a tibias o altas temperaturas se volverán más finos y más fáciles de quitar.



Por otro lado, podrá reducir las manchas de agua dura que se crean en los utensilios a causa de los minerales que esta pueda contener, mientras se secan. Cuando se lava con agua caliente hay una evaporación más rápida y por ende un secado más inmediato, esto significa menos tiempo de agua en el plato o vaso, así que las manchas serán más claras, según el portal citado.



En cuanto al uso del agua fría, esta puede funcionar muy bien en la limpieza de los trastes si las preparaciones no dejaron restos de aceite, incluso para eliminar los gérmenes, como se cree que lo hace el agua caliente.



De acuerdo con un estudio publicado por la revista 'Science Daily', los investigadores hallaron que lavar los platos en agua caliente, seguido de remojarlos en desinfectantes adicionales, eliminaba casi todas las bacterias.



Sin embargo, "los platos lavados con agua jabonosa a temperatura ambiente, enjuagados y luego desinfectados ligeramente con productos químicos a base de amonio, también lograron resultados aceptables por la 'Administración de Alimentos y Medicamentos', FDA", señala la investigación.



En ese sentido, la temperatura con la que puede asear los trates y eliminar los diferentes residuos, dependerá de las necesidades de limpieza del mismo, ahorrando tiempo, esfuerzo y líquido a la vez.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

