Agua de limón: verdaderos beneficios y mitos de esta bebida refrescante

El limón es una fruta cítrica que se desarrolla en climas tropicales y que es comúnmente usado en gastronomía para bebidas frías, postres y ayudar a que se conversen otros alimentos como el aguacate. Este fruto es rico en vitamina C, potasio, flavonoides, vitaminas del grupo B, hierro, colina, vitamina A, selenio, manganeso, entre otros.

Gracias a sus propiedades se le ha atribuido diferentes beneficios como que supuestamente ayudaría a adelgazar si se consume su zumo en ayunas, eliminaría toxinas del cuerpo, prevendría resfriados y el cáncer.

Sobre estas afirmaciones, la empresa de seguros ‘Mapfre’ expuso que el limón cuenta con diversas propiedades beneficiosas, aunque no destacan por encima de otros cítricos o verduras. No obstante, el consumo de agua con limón no plantea inconvenientes, siempre y cuando no se le atribuyan cualidades extraordinarias.

¿Para quiénes resultaría beneficioso el limón?

Personas con tendencia a trombosis, edemas, varices : los flavonoides reforzarían los vasos capilares, incrementando la elasticidad arterial, mejorando el flujo sanguíneo venoso y previniendo la agregación plaquetaria.

: los flavonoides reforzarían los vasos capilares, incrementando la elasticidad arterial, mejorando el flujo sanguíneo venoso y previniendo la agregación plaquetaria. Personas con anemia ferropénica: la vitamina C del limón favorecería la absorción del hierro, acelerando la recuperación.

Para preparar zumo de limón, ‘Mapfre’ aconseja exprimir bien la fruta, pues los flavonoides se encuentran en la membrana blanca y la piel.

Los falsos beneficios del agua con limón

Ayuda a adelgazar : no hay evidencia o estudios médicos que respalde esta afirmación.

: no hay evidencia o estudios médicos que respalde esta afirmación. Previene el resfriado : un vaso de agua con limón no aporta la dosis suficiente de vitamina C para prevenir resfriados.

: un vaso de agua con limón no aporta la dosis suficiente de vitamina C para prevenir resfriados. Elimina toxinas : no existen pruebas científicas que respalden esta afirmación, ya que el cuerpo humano tiene sistemas naturales de desintoxicación.

: no existen pruebas científicas que respalden esta afirmación, ya que el cuerpo humano tiene sistemas naturales de desintoxicación. Previene el cáncer: no hay evidencia que sugiera que el agua con limón prevenga el cáncer. La teoría de la dieta alcalina ha sido desacreditada por el Instituto de Investigación del Cáncer de Estados Unidos.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

