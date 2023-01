El representante a la Cámara por el Pacto Histórico en el Atlántico Agmeth Escaf se ha vuelto tendencia en Twitter al pedirle explicaciones a Daniel Rojas, el director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), por los ‘influencers’ que contrata para hablar de temas gubernamentales.

En días pasados, Escaf también había hecho varias declaraciones en contra de los creadores de contenido, pues aseguró que a muchos de ellos se les pagaba para destruir la reputación de algunos funcionarios públicos.



“Ver a influencers en restaurantes, fiestas y conciertos con políticos ya es paisaje. Ni se esconden. A eso se dedican. Viven de la indignación fácil, del alboroto y del bochinche. Apoyan a quienes les pagan, y destruyen a quienes NO LES PAGAMOS. No insistan, no les voy a pagar”, escribió Escaf.



Asimismo, añadió: “Que tantos políticos contraten influencers difamadores para destruir la reputación de quienes desean sacar del camino, le está haciendo un daño enorme a la democracia colombiana. Reflexionen. Jueguen limpio”.



(No deje de leer: ¿Piqué responde a Shakira?: 'Este Casio es para toda la vida').

Ver a “influencers” en restaurantes, fiestas y conciertos con políticos ya es paisaje. Ni se esconden. A eso se dedican. Viven de la indignación fácil, del alboroto, del bochinche. Apoyan a quienes les pagan y destruyen a quienes NO LES PAGAMOS. No insistan, no les voy a pagar. — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) January 3, 2023

Que tantos políticos contraten “influencers” difamadores para destruir la reputación de quienes desean sacar del camino, le está haciendo un daño enorme a la democracia colombiana. Reflexionen. Jueguen limpio. — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) January 4, 2023

Ante estas declaraciones varios creadores de contenido no se quedaron callados y le respondieron su comentario, una de ellos fue ‘Lalis’, quien le comentó: “¿Tanto te dolió que te criticáramos? Eso sígueme dando la razón, sos un paquete que solo está ahí para hacer el ridículo. Pa ponerse a chismear en vez de trabajar. Por cierto, al que le gustan las fiestas con políticos y bien pailas eres tú. Un besito”.



Al parecer la discusión entre estos dos famosos no se quedó ahí, pues este 14 de enero, el ex conductor de ‘Día a Día’ le pidió explicaciones al director de la SAE por los ‘influencer’ que contrata para explicar temas gubernamentales. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que en su comentario reposteo un video en el que ‘Lali’ explica las cosas buenas del gobierno de Petro.



(Le puede interesar: Veces que Colombia ha ganado Miss Universo, ¿lo hará Mafe Aristizábal?).

¿Tanto te dolió que te criticáramos? 😛.

Eso sígueme dando la razón, sos un paquete que solo está ahí para hacer el ridiculo, Pa ponerse a chismear en vez de trabajar.

Por cierto, al que le gustan las fiestas con políticos y bien pailas eres tú.



Un besito 🤡. pic.twitter.com/P64qRUgrQN — Lalis (@smilelalis) January 3, 2023

“Me gustaría saber si Lalis es funcionaria de su entidad, @DanielRMed ¿Serán estos influencers difamadores los contratados para explicar temas gubernamentales y la cara del Cambio? Muy preocupante que con dinero del erario se les pague a quienes atacan al Pacto sistemáticamente”, comentó.



Hasta el momento, Lalis no ha contestado el tuit de Escaf. Pero varios internautas no han dudado en responder y la mayoría de ellos le piden al representante a la cámara que mejor trabaje y deje de criticar.



“Deje de fastidiar a los que si hacen algo por ayudar a cambiar, usted dedíquese a representar el Atlántico y presente un buen proyecto en favor de esa población a ver si conseguimos ver algo productivo de su parte”, “¡A usted le pagan y hace lo mismo!! Que indignación verlo a usted ahí dizque en representación del pueblo”, se lee en los comentarios.

Me gustaría saber si Lalis es funcionaria de su entidad, @DanielRMed. ¿Serán estos influencers difamadores los contratados para explicar temas gubernamentales y la cara del Cambio? Muy preocupante que con dineros del erario se les pague a quienes atacan al Pacto sistemáticamente. https://t.co/atAQHHOpFb — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) January 14, 2023

TENDENCIAS EL TIEMPO

Más noticias

Las críticas de Cintia Cossio a la canción de Shakira con Bizzarap

Jeep se solidariza con Renault por burlas al Twingo y encara a Shakira

Iván calderón reapareció en redes sociales: “Sigan orando”

Así se veían ‘Epa Colombia’ y su novia cuando eran adolescentes