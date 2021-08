'Era un poco de venganza': la tétrica historia en la que se basa Aftermath

En los últimos días se estrenó en una plataforma digital la película ‘Aftermath’, traducida como ‘Mudanza mortal’.



Está basada en hechos reales, según los cuales una mujer atormentó de la peor forma a unos esposos por haberse mudado a la casa que ella deseaba. Al parecer, le ‘ganaron’ la propiedad y ella no escatimó al momento de evidenciar su siniestro descontento.



Conozca aquí la historia.



La casa de la discordia

Jerry Rice y Janice Ruther eran una pareja que buscaba un nuevo hogar. Querían mudarse a un sitio mucho más grande para su hijo Brody y para un bebé que venía en camino.



De acuerdo con el medio de comunicación 'ABC', Janice, de 37 años, tenía nueve meses de embarazo y trabajaba como microbióloga en un hospital. Su esposo Jerry, de 40, daba clases de natación a niños con autismo, pues era nadador profesional.



En los últimos meses de 2011 encontraron la casa perfecta. Estaba ubicada en ‘Carmel Valley’, sector exclusivo de la ciudad de San Diego, Estados Unidos.



Gracias a la colaboración de una agente inmobiliaria, el proceso de búsqueda y compra fue rápido.



Los esposos pagaron 779 mil dólares por la casa, es decir, más de 1.500 millones de pesos colombianos para esa época.



Se mudaron de inmediato.



Sin embargo, mientras terminaban de organizarse llegó una carta sorpresiva. Alguien les escribió para comprar la casa: les ofrecía 100 mil dólares más de lo que habían pagado. Pese a la extraña oferta, no le prestaron atención al escrito.



Ese papelito, lamentablemente, era el primer aviso de la pesadilla que se avecinaba.

Vista de las zonas residenciales en San Diego, Estados Unidos, donde vivía la pareja de esposos. Foto: iStock

Los primeros ataques

Semanas después vieron un insólito anuncio en internet: la casa, esa casa, su nueva residencia, estaba en venta. Se les hizo extraño.



A su puerta llegaron muchas revistas y periódicos a los cuales nunca se habían suscrito. Además, el correo colapsó y recibían paquetes de medicamentos que tampoco habían comprado. Esto acompañado de facturas por miles de dólares.



Pese a todo, iban a despedir el año viejo con felicidad (querían recibir el 2012 con los brazos abiertos), pero se dieron cuenta que había otro anuncio circulando en internet.



En este aviso se invitaba a ‘Rockin’ New Year’s Eve Party’, en otras palabras, se citaba a una fiesta para celebrar el año nuevo en su casa. Para ‘fortuna’ de ellos, la fiesta convocada fue un ‘fiasco’, ya que nadie llegó por el aviso.



A pesar de los percances, enero de 2012 estuvo ‘tranquilo’: sin paquetes extraños, sin notas incómodas y sin fiestas organizadas por nadie.



Empezó febrero y con ese mes la celebración de ‘San Valentín’. No obstante, a su puerta arribó furioso un vecino.



El señor Paul Abel quería hacerle un reclamo a Jerry. No entendía por qué él había enviado una misiva a su hogar. “¿Quién le está enviando una carta de San Valentín a mi esposa, Tania?”, fue el reclamo del vecino.



Se trataba de una suplantación. Jerry no tenía que ver con ese detalle.



“Alguien obviamente nos odiaba”, contó en entrevista con ‘ABC’.

Medidas de seguridad

El matrimonio dio aviso a las autoridades sobre lo que estaba ocurriendo.



“Nos dijeron que quien lo hacía, probablemente, estaba muy enfermo. Nos estaba vigilando. Eso me dio escalofríos. Teníamos que tener cuidado de nuestros hijos”, contó Jerry en charla con el citado medio.

Jerry Rice y Janice Ruther, pareja acosada. Foto: Archivo particular

“Fue espantoso, sospechábamos de todo el mundo”, añadió Janice.



Instalaron cámaras de seguridad y reforzaron las puertas de la casa. Aún con dichas medidas, Jerry se mantenía en vigilia, según su esposa: “Se volvió muy distante y se centró en tratar de proteger a nuestra familia. Se mantenía despierto toda la noche”.

Nuevo aviso en internet

Otro día, cuando ‘la marea había bajado’, Janice navegaba con tranquilidad en su computador. Estaba explorando en internet cuando se asombró por lo que vio: una foto suya, sus datos personales, incluida la dirección de la casa, en un aviso con el cual se ofrecían servicios sexuales.

“Se me revolvió el estómago. Yo decía ‘oh, ahora mis fotos están allí, esto es muy personal’”, recordó.



Varios hombres contestaron al aviso y, de acuerdo con lo que dijeron a la Policía, alguien les respondió invitándolos a la casa. “Solo ven cualquier día, de lunes a viernes, de 9 a. m. a 3 p. m. Me encantan las sorpresas”, indicaba la misteriosa persona que suplantó a Janice.



La primera carta

Viviendo con miedo y a la espera de lo peor, el matrimonio recordó la primera carta que había llegado a la casa con la oferta de comprarla por 100 mil dólares más de lo que pagaron.



La leyeron de nuevo y vieron al final el nombre de quien hacía la oferta: Kathy Rowe.



La buscaron en Facebook y Janice se sorprendió. El rostro de la mujer ya lo había visto antes en la puerta del hogar.



“Inmediatamente la recordé llegando a la casa junto a su hija para pedirnos dulces en Halloween”, sostuvo Janice en ‘ABC’.



Estando identificada, el siguiente paso fue entregar la información a la Policía para su búsqueda. Ella era la máxima sospechosa de la peor experiencia hogareña vivida por la pareja.

¿Por qué lo hizo?

Kathy Rowe tenía 53 años y fue detenida por las autoridades a finales de 2012.

Kathy Rowe, acosadora de los esposos. Foto: Archivo particular

Reveló que podía estar 20 horas al frente del computador planeando el acoso hacia la pareja.



“Cuando estaba haciendo esto, mis pensamientos estaban tan desordenados, que creía que era algo gracioso, no dañino”, sostuvo Rowe en el programa de televisión ‘Dr. Phil’.



La mujer quería comprar aquella casa de San Diego. La había visto antes y le había fascinado. Era la casa de sus sueños. Sin embargo, no pudo creer que Janice y Jerry se hubieran quedado con ella por ofrecer más dinero.

“Ellos no pretendían hacerme daño, pero la compra de la casa sí me afectó. Era un poco de venganza que aliviaría mi dolor. Realmente, no pensé que la casa volviera a la venta. No hice todo eso para sacarlos de la casa, fue más por la rabia que tenía”, relató.



Nadie desconfiaba de la mujer. Ninguno de sus conocidos pensó que, alguna vez, ella hiciera todo lo que hizo con el fin de exasperar a dos personas que, por pura casualidad, trastocaron sus planes de vivienda.



De hecho, Rowe fue condecorada como ‘Madre del año’, en 2006, por un concurso de ‘Time Warner Cable’.



Se le reconocía por su dedicación al cuidar de su hija, con discapacidad, y a su esposo, un adulto mayor.

La condena

A Rowe se le acusó de solicitar violación, sodomía, robo de identidad y acoso, según ‘Los Angeles Times’.



Se declaró culpable en noviembre de 2012, por lo que se le quitaron algunos cargos. La condena fue de un año con vigilancia en casa, cinco años de libertad condicional y 10 años alejada de la pareja, según recopiló ‘ABC’.



De acuerdo con ‘Daily Mail’, la señora Rowe fue despedida de su trabajo como analista administrativa del condado. De la hija y su esposo no hay mayor información.



Aunque Jerry Rice y Janice Ruther conocieron quién estaba detrás de todo, viven con algo de miedo porque no saben quién puede llegar a su puerta con malas intenciones.

La película ‘Aftermath’ está basada en la historia de Jerry Rice y Janice Ruther. Foto: Netflix

Incluso, comentaron en 2015 que estaban acudiendo a terapia de pareja, porque su relación se había visto afectada.



“Fue un gran estrés en nuestra vida durante tanto tiempo. Estamos tratando de curarnos de la mejor manera posible”, confesó Janice, citada por ‘Daily Mail’.



Ahora pueden ver su historia retratada en una película.

