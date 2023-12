Afterlife vuelve a Medellín: lo que debe saber sobre el evento

- La anticipación está en su punto máximo mientras la icónica experiencia musical Afterlife se prepara para aterrizar en Medellín por segunda vez como parte de su emocionante gira latinoamericana.



Los fundadores del evento, Tale Of Us, están listos para llevar a los amantes de la música en un viaje inolvidable que promete ser de proporciones sin igual.

La fecha marcada en el calendario es el sábado 3 de febrero de 2024, cuando los asistentes tendrán la oportunidad de sumergirse en una experiencia expansiva, esto tras la colaboración entre Breakfast Club y Páramo Presenta.



Este imponente encuentro musical tendrá lugar en el Estadio Cincuentenario de Medellín, un escenario que será testigo de una fusión magistral de tecnología de última generación, un diseño de sonido inimitable e instalaciones visuales de vanguardia.

Preventa y boletería

Los amantes de la música electrónica podrán asegurar su lugar en esta experiencia a partir del 5 de diciembre a las 10:00 a.m. hasta el 7 de diciembre a las 9:59 a.m., cuando se abrirá la preventa exclusiva para los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y dale!.



A partir de esa fecha y hora, la venta de boletas estará disponible para el público en general, con la posibilidad de utilizar diversos medios de pago.



Las entradas estarán disponibles en ETicket.co. Vale tener en cuenta que por ahora no se ha dado a conocer la lista de agrupaciones que estarán en el evento, pero se espera que en las próximas semanas se haga el anuncio del cartel.

Más festivales en camino

Para la ciudad de Medellín, este evento marcará el comienzo de una agenda de actividades nocturnas variadas para los ciudadanos, ya que luego del Afterlife, se llevará a cabo el festival La Solar los días 16 y 17 de febrero.



Este festival contará con un elenco impresionante que incluye nombres como Bizarrap, Disclosure, The Chainsmokers, Tiësto, Peggy Gou, y destacados exponentes del género urbano, entre los que se destacan Tito el Bambino y Yandel.

Por otro lado, Bogotá también ha estado en el foco de atención en las últimas semanas al confirmar la participación de artistas como The Chainsmokers, Nervo y Jonas Blue en el evento Suena Vol. 2, que se llevará a cabo en el Movistar Arena.

Además, los amantes de la música electrónica en la capital del país están a la espera de la confirmación oficial de los artistas que formarán parte del Ritvales Bogotá, programado para el 16 de febrero de 2024, un evento que ya tiene un historial exitoso en Medellín durante varios años.



Del mismo modo, se aguarda con expectación el anuncio del Line Up que integrará la próxima edición del Baum Festival, uno de los eventos de mayor convocatoria en la escena de la música electrónica en la capital.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial basado en información suministrada por Páramo Presenta y archivo de EL TIEMPO. Contó con la revisión de una periodista y un editor.



ALEJANDRA OSPINA CORDERO

REDACCIPON ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO