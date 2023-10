Afirman que Elon Musk amenazó a Warner Bros para que Amber Heard estuviera en Aquaman 2

A pocos meses del esperado estreno de la secuela de 'Aquaman y el reino perdido', la película se encuentra en el centro de un nuevo escándalo relacionado con una de sus estrellas principales, la actriz que interpreta a Mera, Amber Heard.



Si bien quienes han visto el tráiler de la película notaron que la participación de Heard parecía haber sido reducida, esto no es un secreto debido a su derrota en el juicio por difamación contra Johnny Depp. Sin embargo, de acuerdo con información de la revista Variety, la situación fue aún más grave, ya que Amber estuvo a punto de ser despedida del proyecto.

Fuentes cercanas a la producción revelaron que Warner Bros., junto con el director James Wan, consideraron seriamente la posibilidad de sacar a Amber Heard de la película debido a la falta de química en pantalla con Jason Momoa, quien interpreta a Aquaman. Según informó la revista, incluso se envió una carta a los abogados de Heard informándoles de esta decisión. Sin embargo, el despido nunca se concretó y todo parece indicar que Elon Musk, expareja sentimental de Heard, tuvo un papel decisivo en la revocación de esta medida.



Las fuentes afirman que el entonces novio de Amber amenazó a los estudios con medidas drásticas si la actriz perdía su icónico papel: "Elon Musk hizo que uno de sus abogados enviara una 'carta a Warner Bros. amenazando con quemar la casa' si la actriz no regresaba para la secuela", señaló el informe de "Variety".



Hasta el momento, Elon Musk no ha hecho comentarios al respecto, pero este no sería el único problema que ha enfrentado la película.



¿Jason Momoa acosó a Amber Heard?

El mismo día en que se presentó el primer adelanto de la secuela, surgieron notas escritas por la terapeuta de Amber Heard, las cuales se utilizaron como pruebas en el caso legal con Johnny Depp. Estas notas alegan que Jason Momoa, en estado de ebriedad, intentó acosar a su coprotagonista al vestirse como Johnny Depp.



Las notas de la terapeuta afirman: "Jason dijo que quería que me despidieran" y añaden, "Jason borracho, tarde en el set. Vestirse como Johnny. Tiene todos los anillos también".



Sin embargo, un representante de Jason Momoa negó vehementemente estas acusaciones y afirmó que "Jason Momoa se comportó de manera profesional en todo momento en el set de 'Aquaman y el reino perdido'". Testigos presentes en el set también aseguraron que ambas estrellas tenían una buena relación y fueron vistas bromeando en diversas ocasiones.

