Indignación por periodista que ‘invitó’ a feministas a irse a Afganistán

En medio de la tensa situación que ocurre en Afganistán, país que de nuevo fue tomado por asalto por el grupo Talibán y que vive por estos días una incertidumbre frente a los derechos y libertades de ciertos grupos poblacionales, un periodista ecuatoriano hizo varios comentarios ofensivos que incluso llegaron hasta instancias legales.

(Lea también: Rechazo a Gregorio Pernía por decir que 'vacuna es un plan para controlar').

El locutor radial Andrés Pellacini, uno de los más reconocidos en el ámbito periodístico de Ecuador, habló en el programa ‘Mucho que contar’ sobre la situación en Afganistán. Este es un espacio que suele cubrir temas a nivel nacional e internacional.



Pues bien, en la emisión del pasado 17 de agosto se habló de las limitaciones que los talibanes impondrían a las mujeres. También se citaron algunos casos de control extremo al cual serían sometidas las ciudadanas afganas bajo el régimen Talibán.



Fue entonces cuando Pellacini dijo: “Invito a todas las feministas a trabajar en Afganistán. ¿Por qué no van a trabajar allá?”. Esto dio pie a todo tipo de reacciones de los otros miembros del programa. Uno de ellos, incómodo, señaló que, desde su óptica, una mujer que en estos momentos reclame por sus derechos en Afganistán podría morir. “Te cogen a metralla por allá”, afirmó.



“¿Por qué crees que les estoy mandando a toditas allá?”, respondió Pellacini.

(Le contamos: Epa Colombia anuncia que aspirará al Congreso).

Como si fuera poco, el locutor se lanzó contra las libertades de las mujeres y la presunta ‘provocación’ que impulsan por medio de su vestimenta y sus comportamientos. Este absurdo planteamiento lo ejemplificó por medio de escenas igual de frágiles e insostenibles: “Provocar es que te vayas un día, donde sabes que van a chupar, y vas en minifalda, con una blusita, sin sostén y dices ‘a mí no me pueden tocar’ (...). Si una mujer sale de una forma muy provocativa a una zona muy peligrosa, lo está provocando”, dijo.



La polémica en torno a estas frases irracionales no se hizo esperar.



Y no fue solo un eco en redes sociales: Pellacini fue obligado por la Defensoría del Pueblo de Ecuador a pedir disculpas por sus comentarios.

Boletín | La #DefensoríaDelPueblo emite medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato contra comentarios misóginos de Andrés Pellacini. Más información: https://t.co/77YxenJ5OG pic.twitter.com/m1OaM4Wwsr — DefensoríadelPueblo (@DEFENSORIAEC) August 20, 2021

Y lo hizo de manera oficial, sin embargo, no se ‘retractó’ de sus posturas y, por el contrario, entre más las intenta defender más crece la polémica.



El viernes 20 de agosto, en el programa de YouTube ‘Café la posta’, abordó la polémica.



Pellacini dijo que, en principio, se refería a quienes denominó como “feministas radicales”. “Esas de pañuelo verde que están básicamente en Argentina, Chile, España, que quemaron iglesias, hospitales, que te dicen que si eres católico eres un violador”, indicó con un tono sarcástico que no pasó desapercibido para los internautas.



Frente al segundo punto, el del desafortunado ejemplo de ‘provocar’, intentó matizar el asunto –y no lo logró por completo–: se refería a que los abusadores y delincuentes no respetan “el derecho de nadie” y por eso cometen atrocidades contra la población.



“Tengo todo el derecho en expresar una idea mía, esté equivocada o no”, concluyó.

(Le puede interesar: Las arriesgadas evacuaciones continúan en Kabul).

Es más: en el mismo espacio digital apareció Zaida Rovira, miembro de la Defensoría del Pueblo y quien siguió de cerca el caso de Pellacini.



“Lo que estamos diciendo claramente es que no se puede reproducir estereotipos, actos violentos (...) no podemos permitir esta clase de mensajes contra un grupo, en este caso fue contra las mujeres (…) El poder de la defensoría es ético, tiene que ver con la magistratura ética de convencer, persuadir, y tenemos la capacidad de judicializar los derechos cuando vemos que no quieren respetar o garantizar”, expresó Rovira.

Andrés Pellacini nació el 23 de mayo de 1973. Tiene 48 años. Desde muy joven estuvo inmerso en el mundo del entretenimiento y el espectáculo. Si bien en la actualidad ejerce como locutor, es recordado por muchos por sus participaciones en diversos programas de televisión. Participó en producciones como ‘Así somos’ (2012), ‘Solteros sin compromiso’ (2001) y ‘3 familias’ (2019).

Más noticias

Policía afgano muere en tiroteo con desconocidos en aeropuerto de Kabul

Una afgana da a luz durante un vuelo de evacuación

Los derechos de la mujer se fijarán en diálogo 'intraafgano', talibanes

Tendencias EL TIEMPO