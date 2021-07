Prohíben a modelo tomar vuelo por ir ‘desnuda’

Deniz Saypinar, una modelo fitness y coach de vida, denunció a través de sus historias de Instagram que una aerolínea le habría prohibido viajar por la manera como estaba vestida.

La chica compartió con el millón de seguidores que tiene en la red social varios videos en los que aparecía llorando. “No me dejaron subir al avión porque estoy usando esto y me dijeron ‘estás desnuda’”, afirmó.

¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena?



La influencer y modelo, Deniz Saypinar, denunció que American Airlines le impidió abordar un avión por considerar su ropa “ofensiva” pic.twitter.com/v1bvancwnh — Alekx Rodríguez (@alekx_04) July 12, 2021

Los hechos ocurrieron en el aeropuerto internacional de Dallas Fort Worth, en Estados Unidos, lo que fue incomprensible para Saypinar: “Estoy viajando desde Turquía hasta Estados Unidos para ser una mujer libre y no me dejan volar porque ‘ofendo a las familias’”.



Este fue el ‘outfit’ de la chica. Foto: Instagram: @dnzsynpr

Las políticas de la aerolínea establecen como responsabilidades del pasajero, para asegurar un buen ambiente en el trayecto, que “vista apropiadamente; los pies descalzos o la ropa ofensiva no es permitida”.



Sin embargo, no establecen qué tipo de prendas podrían ser consideradas ‘ofensivas’.



En el caso de la modelo, usó un crop top café, un short de denim y un buso blanco atado a su cintura.



Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Hay quienes están del lado de American Airlines y quienes, en cambio, defienden a la mujer.



Saypinar dio gracias a sus seguidores por darle apoyo y puntualizó: “Lo que pasó en ese aeropuerto fue muy traumático y todavía lo es. Estoy tratando de superarlo”.



Así mismo, se mantiene firme en su posición y continúa llevando con orgullo sus shorts.

