Aerolínea, obligada a pagar maquillaje y depilación de sus azafatas

Gol, una aerolínea brasileña, deberá pagar el maquillaje y depilación de sus azafatas, según un reciente fallo judicial.



Esto representa una suma mensual de 220 reales (poco más de 160 mil pesos) o alrededor de 42 dólares.



El Ministerio de Trabajo de Santa Catarina, al sur del país, promovió una acción colectiva para que se emitiera un fallo judicial ante la propuesta del sindicato de la aerolínea.



El sindicato señaló también su descontento ante los requisitos de presentación personal para las mujeres, ya que esto representa un gasto adicional que solo desfavorece al personal femenino.

Según medios locales, el fallo del 29 de julio decretó: “Gol deberá ofrecer de forma gratuita, a todas sus empleadas, el set de maquillaje previsto en su código de presentación personal, así como costear procedimientos cosméticos de manicura, depilación, cejas y bozo”.



Cláuver Castilho, director del Sindicato Nacional de Aeronautas (SNA), estimó que la acción colectiva beneficiará a "unas 4.000 mujeres", entre azafatas, tripulantes y trabajadoras de aeropuertos.

Ante esto, la empresa Gol objetó durante el juicio diciendo que los cuidados estéticos de maquillaje y depilación eran solo recomendaciones y no tenían relación de obligatoriedad con la empresa y el desempeño de las labores.



Sin embargo, el tribunal laboral afirmó, por otro lado, que la aerolínea creó "discriminación de género y una reducción en el salario femenino” en comparación con el masculino.



Siendo así, y a partir de lo dictaminado en la sentencia, Gol también deberá pagar una indemnización por daño moral colectivo de 500 mil reales (más de 360 millones de pesos).



No obstante, la aerolínea brasileña considera improcedente el fallo sobre el maquillaje y la depilación. Ante esto decidieron "no comentar acciones judiciales" e interpusieron un recurso.



Este es el primer caso colectivo que tiene un fallo a favor, aunque la justicia brasileña ya había emitido sentencias similares frente a demandas individuales.



"Esta decisión puede influir en otros sectores en que las mujeres están obligadas a maquillarse. Si se consolida en los tribunales se convertirá en jurisprudencia", dijo Castilho.

