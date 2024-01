¿Advertencia? Anuel AA dice qué podría ocurrir si se encuentra con Arcángel

Indudablemente, el reconocido artista Anuel AA fue una de las personas más polémicas durante gran parte del mes de diciembre de 2023 por sus declaraciones en contra de su connacional Arcángel, las cuales presentó por medio de canciones.



De igual manera, Anuel también ha aprovechado el alcance que tiene por medio de las redes sociales para lanzar todo tipo de comentarios en contra del Arcángel.

El origen de las 'tiraderas' más recientes entre ambos artistas

La pelea entre los famosos representantes del género urbano inició cuando Arcángel lanzó su canción 'Feliz Navidad 8', tema en el que directamente lanza rimas en contra de Anuel.

Del mismo modo, vale recordar Anuel es una de las figuras del género urbano que más ha estado involucrado en diversas polémicas en los últimos años, especialmente en lo que refiere a sus relaciones con otros artistas y parejas sentimentales.



De hecho, este último año acaparó varios titulares en la prensa debido a sus comentarios sobre su ruptura con Karol G, su matrimonio y posterior separación de ‘Yailin la más viral’, hasta su actual relación con Laury Saavedra.

Lo que haría Anuel si se encuentra con Arcángel

Como se ha hecho costumbre por parte de Anuel en varias ocasiones, suele lanzar comentarios polémicos al mismo tiempo que postea fotografías en Instagram.



Esta ocasión no fue la excepción, allí dejó un breve comentario que fue interpretado por sus seguidores como una indirecta hacia Arcángel.



Sin embargo, el mismo Anuel hizo un comentario minutos después: "No se crean que yo estoy hablando de Arca, a ese donde yo lo vea le voy a meter en la cara. Yo lo dije que con el chota ese no hay arreglo…”.

Por el momento Arcángel sigue concediendo entrevistas y explicando el origen de la enemistad, comentarios que parecen estar llegando a los oídos de Anuel.

