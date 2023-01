En la red social de TikTok volvió hacer tendencia el “abuelo clavadista”, quien se había vuelto viral el año pasado al sorprender a las personas que estaban en el balneario Miami en Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba, Argentina, al hacer un clavado desde una montaña.

Se trata de Alberto Frascasoli, de 77 años, quien realiza saltos mortales en los balnearios de la provincia. En el video que publicó el usuario @diegoghione4, se puede ver que el hombre trepa por las piedras hasta llegar a un lugar que tenga una altura considerable.



Luego, se pone de espaldas y se tira al agua haciendo un mortal hacia atrás. Mientras, esto ocurre un grupo de jóvenes alentaba al señor cantando el ritmo de “Abuelo la la la la”.



Hasta el momento, el clip ha acumulado más de un millón de reproducciones y cientos de comentarios de los internautas que halagan la habilidad del señor. “Grande el abue en playa Miami yo estaba ahí”, “Un genio el abuelo”, “Un capo el abuelo jaja”, se lee en la publicación.



(No deje de leer: Marcela Reyes, de figura viral tras sufrir infidelidad a 'Reina de la guaracha').

En mayo de 2022, Frascasoli le había comentado al medio ‘MDz’ que era un arquitecto que vivía en Villa General Belgrano y que había iniciado esta disciplina hace 16 años, por lo que hizo su primer salto cuando tenía 60 años. Desde ese entonces, el abuelo procura ir dos veces por semana al balneario Miami para hacer sus clavados.



Además, el hombre para tener un buen estado de salud practica yoga, hace gimnasia, corre dos veces por semana y nada. Estas actividades hacen que Alberto se sienta vivo y le permiten estar en forma para hacer sus clavados.



(Lea también: Rozy, Lil Miquela y otros influencers virtuales).



“Toda mi vida he hecho deporte y comer liviano: frutas y verduras. No comer mucho y hacer gimnasia, bicicleta, natación. Bailar tango que son 5 kilómetros cada vez que vamos a una milonga. Esto que voy a hacer ahora... subí por primera vez a los 60 años. Pero ya tenía habilidad para hacer cosas así”, le comentó el hombre al medio ‘El Doce’.



Desde hace un tiempo, el hombre es reconocido en la provincia por sus clásicos saltos. Además, tiene varios admiradores que siempre lo esperan y lo alientan para que pueda hacer con éxito su clavado.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

