Carlos Feria y Adriana Valcárcel, pareja de ‘influencers’ que comparte en redes sociales contenido de humor, dicen estar superando la situación compleja que vivieron. Una serie de denuncias los señalaban de, presuntamente, maltratar a su hija, de cuatro años, por las bromas pesadas en las que la hacían partícipe.

Reconocemos que Carlos y yo cometimos un error grande al haber grabado las bromas con ella FACEBOOK

TWITTER

Si se suman sus seguidores únicamente de la plataforma TikTok, ambos llegan los 65 millones de usuarios. Varios de ellos, junto a algunos psicólogos, los criticaron fuertemente por incluir a la menor en los videos de tanto alcance.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reaccionó a las quejas elevadas y anunció el inicio de un proceso de verificación de derechos de la niña, es decir, analizar si había maltrato o no y saber en qué condiciones vive.



Tras la visita de funcionarios de la Defensoría de Familia al colegio y a la casa de los creadores de contenido, Valcárcel compartió con sus seguidores de Instagram cómo iba el tema y aprovechó para aceptar su error.

(Lea también: Yeison Jiménez explica cómo, ahorrando 1.000 pesos diarios, logró fortuna).

“Ya hicieron todo el proceso de verificación de derechos y ya determinaron que ella no tiene ningún maltrato. Ella no es maltratada por sus padres. Reconocemos que Carlos y yo cometimos un error grande al haber grabado las bromas con ella. Eso es algo que no van a volver a ver nunca más en nuestras redes sociales”, sentenció.

También respondió a quienes dicen que han usado a la pequeña para obtener visitas y seguidores. Según ella, hace más de cinco años están en redes haciendo otro tipo de material: “Nuestro contenido no se basa en grabar con nuestra hija. El 5 % de los videos son con ella. Gracias a Dios los seguidores que tenemos es por el esfuerzo y trayectoria que llevamos”.



La ‘influencer’, dijo, quiere que superado este tema pueda ser un ejemplo para otros en cuanto a “las cosas que no se deben hacer”. De hecho, reiteró el error cometido y espera que se pueda aprender de ellos.

(Siga leyendo: Así fue el reencuentro de Llane y Piso 21; no se veían desde su separación).

Para concluir su corto pronunciamiento, agradeció a quienes les han brindado apoyo y les envió un mensaje a los críticos: “Para las personitas nuevas que han llegado por todo este escándalo y nos tiran comentarios muy feos o sacan todo el veneno por dentro, no tengo nada contra ustedes”.



Eso sí, enfatizó en que seguirá en las plataformas digitales mostrando sus ocurrencias, las cuales, solo en TikTok, pueden alcanzar hasta 17 millones de reproducciones.

¿Qué ha dicho Carlos Feria?

De pendejo subí eso. Lo subí inocentemente sin pensar qué iba a pasar. Algunas veces de ser tan pendejo uno tiene que aprender FACEBOOK

TWITTER

El joven contó por medio de su cuenta de Instagram, antes de que lo hiciera su pareja Valcárcel, que su hija “no tuvo ni un solo rastro de maltrato, no tuvo nada psicológico. Está bien. No me la van a quitar”.



Feria les hizo un llamado a los internautas y profesionales que, según él, los han juzgado sin conocer bien el caso. Incluso, los invitó a “asesorarse de un abogado” antes de emitir opiniones sobre su familia.

“Para todos aquellos que dicen que mi hija está mal psicológicamente, están pasando por encima de su profesionalismo solo por obtener vistas y seguidores”, comentó.

(En contexto: Carlos Feria habla del caso con el ICBF: ‘A mi hija no me la van a quitar’).

Al igual que su novia, aceptó el error de subir videos a redes con la menor: “De pendejo subí eso. Lo subí inocentemente sin pensar qué iba a pasar. Algunas veces de ser tan pendejo uno tiene que aprender. Eso a mí no me quita el derecho de amarla. La respeto y la amo con mi vida”.



El ICBF no ha precisado públicamente si luego del proceso de verificación de derechos no encontró signos de maltrato. Tampoco se conoce, por el momento, si brindará algún tipo de ayuda o asesoría a los jóvenes.

También puede leer:

- Laura Tobón está angustiada porque su hijo tiene crup: ¿qué enfermedad es?

- Luisito Comunica contó que se sintió discriminado en Corea del Sur.

- Actriz de 'Harry Potter' acusa a Schwarzenegger de soltar un gas en su cara.

- Cintia Cossio reveló en qué trabajaba antes de ser famosa.

Tendencias EL TIEMPO