La ‘Rosa de Guadalupe’ ha estado en el foco de las críticas, luego de que en uno de sus últimos capítulos se representara la historia de dos colombianas radicadas en México que enfrentan la discriminación social por su acento y nacionalidad diferente.



El foco de la polémica radica en que las actrices no utilizaron adecuadamente algunas expresiones que se usan en el país y realizaron una combinación de acentos extraña, la cual produjo que la interpretación del personaje fuese un tanto graciosa para las audiencias en Colombia.



Ana Sofia Girmont, actriz mexicana que interpretó a ‘Gema’ en el comentado episodio, se volvió viral en las redes sociales luego de que en una de la líneas de su papel dijera “Me chimba conocerte”, frase que detonó la polémica por el uso inadecuado de la expresión.



Por otro lado, Adriana Moscoso, oriunda de Pitalito, Huila, interpretó a ‘Anastasia’, madre de la protagonista. De hecho, es ella quien ha estado recibiendo todas las críticas por parte de las audiencias cafeteras, debido a que supuestamente debería saber como hablan las personas en su país.



En la Rosa de Guadalupe hicieron un capítulo sobre una mamá e hija colombianas inmigrantes en México y es la peor interpretación del acento colombiano en la historia de la televisión. 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/24Up3cAmOX — Óscar P. (@oscarpel) October 28, 2022

Ante la oleada de malos comentarios, la actriz respondió a las acusaciones defendiendo el trabajo de la producción de la 0Rosa de Guadalupe0 y sintiéndose a gusto con la reacción que ha generado el capítulo, pues, según dice, es el reflejo de que la serie está siendo vista.



“Hola a mi gente de Colombia, les mando un saludo desde Ciudad de México. Me han llegado mensajes, noticias y noticieros hablando del capítulo de la 'Rosa de Guadalupe'. La producción es increíble e hizo una investigación para hacer este caso”, mencionó en sus redes sociales.



“Lo mismo pasaría si Colombia hiciera un caso de mexicanos y ellos criticaron la forma de hablar, de comer y todo eso. Respetamos las opiniones de las personas, pero agradecemos a la audiencia”, concluyó.



Su pasado actoral en Colombia

Si bien ha tenido una gran repercusión en telenovelas organizadas por ‘Televisa’, productora mexicana, en Colombia también tuvo un gran bagaje actoral siendo participe de telenovelas como ‘Tu Voz Estéreo’ de 2008 a 2013.



Sin embargo, un caso de maltrato del que presuntamente fue víctima es uno de sus antecedentes más recordados en el país. Según reportó en su momento el programa de entretenimiento ‘La Red’, habría sido maltratada por Andrés Fierro, reconocido actor colombiano de ‘Padres e Hijos’, quien ya había sido denunciado por el mismo tema por su expareja, la también actriz Zulma Rey.

Andrés Fierro. Foto: Colombiana de Televisión / Instagram: @andresfierroactor

Para el momento de la agresión denunciada por Moscoso, ella era alumna de la academia de actuación de Fierro, y según lo que reveló en la entrevista, estaba saliendo románticamente con el famoso.



“Yo estaba bailando muchísimo con César (amigo), me estaba riendo mucho con él, entonces Andrés comenzó a hacerle el reclamo de por qué me hablaba tanto (…) Andrés estaba sentado cuando se levanta, nos empuja y me da un puño en la cara”.



Para el momento de las denuncias Fierro salió a desmentir las palabras realizadas por Moscoso, explicando que era un intento por dañar su imagen ante el país, pues ella solo era una alumna de su academia y que “nunca había tenido acercamientos con ella”.



“Qué coincidencia que sin pruebas venga a decir que yo la golpeé”, dijo el actor al mismo programa en 2019.



Actualmente, Adriana está radicada en México, desde donde sigue con su carrera actoral en producciones de ‘Televisa’. Por ahora, sus declaraciones sobre la frase “Me chimba conocerte” no calaron muy bien entre los espectadores del país, pues pudo haber intervenido para que el acento se escuchara mejor y las expresiones fueran usadas correctamente, siendo ella colombiana.



