Adriana Lucía no estará en el Canal RCN

El Canal RCN decidió no contar este año con Adriana Lucía, así lo confirmó este viernes la misma cantante en la 'W Radio'.



Según sus declaraciones en la emisora, en diciembre del año pasado todo había quedado listo para firmar contrato en este 2020, sin embargo, cuando se dirigió a las instalaciones del canal para firmar, el medio le dijo que no iban hacer el contrato con ella y que no iban a tenerla en cuenta para su alineación de este año.

Adriana Lucía iba a ser parte del jurado del 'Factor X' y también se confirmó que estaría en una serie llena de porro y cumbia, por lo que, según ella, se encontraba estudiando para su aparición en la pantalla chica.



"Ya estaba definido todo: montos, horarios y papeleos. No se había firmado porque se metieron las vacaciones y la persona encargada no estaba (...) El canal me dijo que iba a hacer un recasting", afirmó la cantante en la emisora.

Al preguntarle la razón de la decisión, Adriana Lucía dijo que la desconoce, pues era un hecho la negociación y la confirmación de su participación.



La noticia se da después de que en redes sociales varios usuarios promovieran una etiqueta para pedirle a RCN no contratar a la cantante por su posición a favor del paro.



Adriana Lucía ha sido noticia por su respaldo a las protestas que se han realizado en el país desde finales del año pasado. Incluso, la artista colombiana fue una de las que lideró el concierto ‘Un canto por Colombia’, que apoyó las movilizaciones de manera pacífica.



"Soy una persona que apoya abiertamente las manifestaciones pacíficas como derecho constitucional, pero sí creo que mi postura me ha costado muchas cosas", dijo en la emisora.



"Me he visto directamente afectada por expresarme, pero lo voy a seguir haciendo. Son mis principios y siento que no le he hecho daño a nadie ni he promovido la violencia", agregó.



El Canal RCN, por su parte, le ha apostado este año a nuevas producciones como 'Pa’ Quererte', que ya se estrenó a principios de enero, 'Factor X 2020', 'Lala’s', 'Verdad Oculta' y la continuación de 'Enfermeras' y de uno de sus programas más vistos 'Masterchef Celebrity'.



EQUIPO TENDENCIAS EL TIEMPO