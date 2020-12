La cantante Adriana Lucía denunció nuevas amenazas en su contra

Casi un año después de que denunciara que estaba siendo amenazada, con fuertes palabras y declarándola "persona no grata en la Costa", la cantante Adriana Lucía volvió a evidenciar que es víctima de amenazas.



Este jueves 10 de diciembre del 2020, la artista compartió, en dos pantallazos de una conversión vía WhatsApp en la que le decían que se cuide, pues "le quieren hacer daño".



"Usted no me conoce, solo le informó: están pagando para que la maten", le dice la persona a Adriana Lucía, quien le responde que "lo que está diciendo es muy grave".



"Están siguiendo todos sus pasos, porque del gremio en el que usted se mueve hay muchos falsos. Y de ese gremio están pagando por su vida. Le informo, porque usted no me ha hecho nada", continúa el mensaje.



Después, por lo que se lee, la persona le escribe a la cantante "la gente que va por usted", pero los mensajes fueron borrados.

Por la hora de la conversación, y por las palabras empleadas por Adriana Lucía para compartir lo que está viviendo, se entiende que ésta tuvo lugar en la noche del miércoles 9 de diciembre.



"Nuevamente recibo amenazas. Otra vez el miedo y la zozobra. Las hago públicas para alertar a las autoridades. Me resisto a vivir en un país donde opinar es una condena. Aquí estoy, con mi música y mi voz", escribió en su Twitter.

Nuevamente recibo amenazas, anoche otra vez el miedo y la zozobra; las hago públicas para alertar a las autoridades. Me resisto a vivir en un país en el que opinar es una condena. Aquí estoy, con mi música y mi voz. pic.twitter.com/92pSKft2rv — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) December 10, 2020

Varias personas la han respaldado y han pedido atención al caso.



"Estamos con sumercé. Fuerza y a no tenerles miedo", "SOS Adriana Lucía" y "cuentas con toda una red de apoyo y solidaridad, no estás sola" son algunos de los mensajes que ha recibido.



