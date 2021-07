'Es un chisme': Adriana Lucía dice no tener aspiraciones políticas

La cantante Adriana Lucía, de 39 años, es conocida por muchos como una de las artistas que más apoyo le ha brindado al Paro Nacional que comenzó en noviembre de 2019 y desembocó en la actual crisis social que vive Colombia.



Junto a otros artistas como Santiago Alarcón y Julián Román, se ha mostrado como una fuerte opositora al Gobierno Nacional, realizando comentarios en redes sociales, haciendo ‘Live's’ en Instagram en los que realiza denuncias relacionadas e, incluso, conciertos en medio de las manifestaciones.



(Lea también: La cantante Adriana Lucía denunció nuevas amenazas en su contra).

Debido a esto, se ha convertido en un blanco de críticas y amenazas; de igual manera, los sectores de derecha no la ven con buenos ojos. Recientemente y de cara a las elecciones de 2022, ha surgido una falsa acusación que señala que Adriana Lucia tendría aspiraciones políticas.



Para aclarar la situación, la cantante escribió dos trinos a través de su cuenta de Twitter, indicando que todos sus sueños profesionales están en la música.



“No, no tengo ninguna aspiración a ningún cargo político. No, no tengo acercamiento con ningún partido político. Sí, todos mis sueños profesionales están en la música. Sí, seguiré apoyando a las comunidades y personas a quienes pueda serviles. Creo en una nueva historia para Colombia”, anotó.



(Le puede interesar: Chichila Navia dijo sentir miedo de que su esposo hable sobre política).

No, no tengo ninguna aspiración a ningún cargo político. No, no tengo acercamiento con ningún partido político. Sí, todos mis sueños profesionales están en la música. Sí, seguiré apoyando a las comunidades y personas a quienes pueda serviles. Sí, creo en una nueva historia para🇨🇴 — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) July 14, 2021

De igual manera publicó un segundo trino en el que dijo que este era un "chisme totalmente falso" y que iba a repetir cuantas veces fuera necesario que ella no tiene aspiraciones políticas.



“Cuantas veces sea necesario lo voy a repetir. No tengo aspiración a ningún cargo político, no pertenezco a ninguna lista ni partido político. Hoy me han 'hijuep*****' más que todos los días y aunque la vulgaridad siempre halla una excusa, este chisme es totalmente falso”, escribió.



(Le recomendamos leer: Paro nacional 28 de abril: personalidades que participaron).

Cuantas veces sea necesario lo voy a repetir. No tengo aspiración a ningún cargo político, no pertenezco a ninguna lista ni partido político. Hoy me han “hijueputiado” más que todos los días y aunque la vulgaridad siempre halla una excusa, este chisme es totalmente falso. — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) July 14, 2021

En diciembre de 2020, la artista denunció que estaba siendo víctima de fuertes amenazas, después de que la calificaran como una "persona no grata en la Costa".



En ese momento la artista compartió dos pantallazos de una conversión vía WhatsApp en la que le decían que se cuidara pues "le querían hacer daño".



"Usted no me conoce, solo le informó: están pagando para que la maten", le decía la persona del mensaje a la cantante.



"Nuevamente recibo amenazas. Otra vez el miedo y la zozobra. Las hago públicas para alertar a las autoridades. Me resisto a vivir en un país donde opinar es una condena. Aquí estoy, con mi música y mi voz", escribió Adriana Lucía en su Twitter en aquel momento.



(Siga leyendo: Polémica por multitudinario concierto sin permisos en Cali).

Nuevamente recibo amenazas, anoche otra vez el miedo y la zozobra; las hago públicas para alertar a las autoridades. Me resisto a vivir en un país en el que opinar es una condena. Aquí estoy, con mi música y mi voz. pic.twitter.com/92pSKft2rv — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) December 10, 2020

Tendencias EL TIEMPO