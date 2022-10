Adriana Lucía enterneció a las redes sociales con un video de Simona y Carlota, sus pequeñas hijas que nacieron en enero de este año. La cantante está casada con Felipe Buitrago, con quien tiene otro hijo, llamado Salomón.



La cordobesa tuvo un embarazo difícil y las pequeñas llegaron al mundo cuando todavía eran prematuras. Sin embargo, tuvieron una rápida recuperación y hoy en día disfrutan de buena salud.



(Siga leyendo: Video: conmovedor momento en que un perro ‘abraza’ a su dueña antes de fallecer).

En Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, Adriana Lucía suele mostrar fotos de sus pequeños. También comparte anécdotas de sus vidas y ha aprovechado para hablar de su experiencia como madre de tres.



La última grabación que publicó tiene como protagonistas a las dos bebés. La artista aparece saludando y hablándoles de manera tierna. Una de las dos reaccionó al escuchar la voz de su mamá, lo que conmovió a los seguidores.



(Más: Descubren a Amber Heard usando otro nombre en España: esto estaba haciendo).



“Hola, chiquitina. Hola, chiquitina linda..¿Dónde está?”, manifiesta la cantante, que al ver sonreír a sus hijas les responde: “Sí señora, yo estoy de acuerdo, y ¿usted qué opina?”



El video fue difundido por la cuenta del programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’. En tan solo un día, la publicación ya ha conseguido más de 44 mil ‘me gusta’ de los internautas, que siguen la vida de la cordobesa.

Facebook Twitter Linkedin

La cantante ha estado en el ojo del huracán por sus opiniones políticas en redes sociales. Foto: Instagram: @adrianalucia

Las complicaciones del embarazo

En octubre del año pasado, la cantante anunció que ella y su esposo, Felipe Buitrago, estaban esperando un bebé. Semanas después manifestó que la gestación vendría por partida doble y serían gemelas.



Tras el nacimiento, la cantante confesó que vivió duros momentos mientras llevaba a las niñas. Incluso, todavía sufre las consecuencias de las complicaciones de ese entonces.



(También: Luisa Fernanda W reveló nuevos detalles del baby shower de Domenic).



Luego de dar a luz, las pequeñas permanecieron en una UCI pediátrica hasta que los doctores consideraron que estaban lo suficientemente fuertes para ir a casa. Meses después, la artista empezó a tener problemas en su zona abdominal. Gracias a una ecografía descubrió que tenía una hernia que le causaba dolores y no le permitía vivir con tranquilidad.



“Ahí me descubrieron una hernia epigástrica y tenía una diástasis importante por lo que empecé a buscar un médico para poderme operar, por lo que una amiga me recomendó a un cirujano … Aunque para mí la diástasis no era tan evidente físicamente, cuando me tocaba yo sentía el hueco y el doctor me operó por laparoscopia”, explicó en su cuenta de Instagram.



Adriana Lucía manifestó que quiso contar su historia para que más mujeres se enteraran de los efectos del embarazo. A pesar de que no le pasa a todas, este tipo de hernias son comunes en mujeres que acaban de dar a luz.



“Ya podré volver a entrenar y retomar mi vida fitness con ejercicio porque muchas veces cuando se presenta una diástasis no se pueden hacer los mismos ejercicios y más la hernia, que puede volver a aparecer después de operada”, concluyó.

Más noticias

El mensaje para Jenn Muriel por el que tildan a Yeferson Cossio de 'narcicista'

'Responderemos en la corte', abogada de Brad Pitt sobre acusaciones de Angelina

Polémica por mujer que lleva a su esposo amarrado con una correa

Britney Spears sorprende con fotos desnuda en su Instagram

Tendencias EL TIEMPO