'Te vas a ir a cumplir un sueño': Adriana Bottina confiesa que su padre murió de VIH

Adriana Bottina es una de las artistas más recordadas por las familias colombianas, pues se ha destacado como actriz y cantante, uno de sus papeles más destacados fue en 'Nadie es eterno en el mundo' que fue emitida entre 2007 y 2008.



Una de las etapas más duras en la vida de Bottina fue cuando, a corta edad, su papá le confesó que tenía VIH y posteriormente tendría que enfrentar el duelo.



En medio de una entrevista con 'La sala de Laura Acuña', contó como vivió este difícil momento cuando intentaba dar sus primeros pasos en la música. Esto ocurrió en 1995 cuando firmó por primera vez con Discos Fuentes.



Adriana Bottina se encontraba grabando su primer álbum 'Rescate' que salió dos años más tarde, pues una tragedia pausó sus sueños.



En 1995, su papá le confesó que tenía virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), según recuerda la cantante, se encontraban viendo 'Tom y Jerry' cuando le dio esta dura noticia.



“Me dice ‘¿tú qué opinas de eso?’. Pues no tenía ningún concepto, solo sabía que era para que la gente muriera, no entendía nada más. “Yo le dije ‘no sé mucho, ¿qué es?’", dijo la artista.



"Es una enfermedad que está hasta de moda, ¿sabes? No a todo el mundo le da; escoge a algunas víctimas. Debe ser que escoge a personas muy especiales", le respondió su padre.



Esto, además de causar gran tristeza en Adriana, hizo que las personas a su alrededor comenzaran a rechazarlos "no podíamos jugar con otros niños, a mi mamá la gente se le paraba del lado".



Luego de varios meses de padecer esta enfermedad y con la oportunidad de poder seguir su carrera, Adriana tuvo que tomar una decisión.



“No sabía si irme, pero me senté al borde de la cama. Ya estaba muy débil y me dijo ‘Adriana, yo sé lo que tu vas a hacer. A mi no se me escapa que te vas a ir a cumplir un sueño. Hazlo, no tengas miedo. Porque tu vas a hacer lo que no pude hacer’”

